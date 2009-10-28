به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در این سفر که به دعوت السامرایی رئیس مجلس عراق انجام می شود علاوه بر دیدار با السامرایی با نخست وزیر، رئیس جمهور و وزیر امورخارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.

لاریجانی در این سفر موضوعات منطقه ای و بین المللی را در کنار مسائل دوجانبه ایران و عراق مورد تبادل نظر قرار می دهد.

لاریجانی قرار بود سال گذشته سفری به کشور عراق داشته باشد اما در نهایت و به دنبال انجام سفر غیررسمی وی به کشور عراق که اواخر سال گذشته انجام شد سفر رسمی رئیس مجلس به بغداد برای هفته آتی برنامه ریزی شده است.

در این سفر برخی نمایندگان مجلس نیز لاریجانی را همراهی می کنند.