  1. استانها
  2. مرکزی
۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۰

آموزشهای قرآنی به 12 هزار علاقمند در استان مرکزی ارائه شد

آموزشهای قرآنی به 12 هزار علاقمند در استان مرکزی ارائه شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: از بتدای سال تاکنون، بیش از 12 هزار نفر از علاقمندان فراگیری قرآن مجید از دوره های آموزش قزآن سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی استفاده کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نعمت‌الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 639 معلم آموزش  در قالب برگزاری سه دوره آموزشی، قرائت و مفاهیم، برای 12 هزار قرآن‌آموز 746 کلاس برگزار کردند.

وی با بیان اینکه، در این دوره ها 70 نفر از حافظان قرآن استان شرکت کردند خاطر نشان کرد: تاکنون 13 دوره تربیت معلم قرآنی در استان برگزار و 260 نفرمعلم در این دوره شرکت و آموزش قرآنی را فرا گرفتند.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی آموزش مفاهیم قرآنی به کارکنان دولت را از دیگر فعالیت‌های این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: یک هزار و 500 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک در دوره‌های آموزش مفاهیم قرآنی شرکت کردند.

سرلکیان توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه آموزش به نسل جوان جامعه را از اولویت‌های کاری این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون این سازمان 60 میلیون تومان برای مراکز فرهنگی و یکصد میلیون تومان برای کلاس‌های قرآنی استان هزینه کرده است.

وی اعزام روحانیون مبلغ به روستاها، برگزاری هسته‌های فرهنگی و بوستان‌های معرفت، برگزاری کلاس‌های مباحث، تشکل‌های زنان و برگزاری هیئت‌های مذهبی را از جمله فعالیت‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان در نیمه نخست امسال اعلام کرد.

 

کد خبر 972621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها