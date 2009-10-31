آموزشهای قرآنی به 12 هزار علاقمند در استان مرکزی ارائه شد

حجتالاسلام والمسلمین نعمتالله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 639 معلم آموزش در قالب برگزاری سه دوره آموزشی، قرائت و مفاهیم، برای 12 هزار قرآنآموز 746 کلاس برگزار کردند.
وی با بیان اینکه، در این دوره ها 70 نفر از حافظان قرآن استان شرکت کردند خاطر نشان کرد: تاکنون 13 دوره تربیت معلم قرآنی در استان برگزار و 260 نفرمعلم در این دوره شرکت و آموزش قرآنی را فرا گرفتند.
معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی آموزش مفاهیم قرآنی به کارکنان دولت را از دیگر فعالیتهای این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: یک هزار و 500 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک در دورههای آموزش مفاهیم قرآنی شرکت کردند.
سرلکیان توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه آموزش به نسل جوان جامعه را از اولویتهای کاری این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون این سازمان 60 میلیون تومان برای مراکز فرهنگی و یکصد میلیون تومان برای کلاسهای قرآنی استان هزینه کرده است.
وی اعزام روحانیون مبلغ به روستاها، برگزاری هستههای فرهنگی و بوستانهای معرفت، برگزاری کلاسهای مباحث، تشکلهای زنان و برگزاری هیئتهای مذهبی را از جمله فعالیتهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان در نیمه نخست امسال اعلام کرد.
