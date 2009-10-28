به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه حبیب کاشانی به احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی آمده است: « همانطور که استحضار دارید تیم با طراوت و شاداب تراکتورسازی روز شنبه مورخ 4/8/88 در استادیوم بزرگ آزادی با حضور بیش از 50 هزار تماشاگر فهیم و خونگرم تهرانی و آذری، بازی بسیار زیبایی را در مقابل تیم فوتبال پرسپولیس انجام داد.

صرف نظر از نتیجه بازی، هواداران هر دو تیم، به ویژه هواداران خلاق و دوست داشتنی تیم فوتبال تراکتورسازی، صحنه های جالب، جذاب و به یاد ماندنی را ایجاد کردند. بی تردید خاطرات زیبای این بازی به خصوص حواشی قشنگ آن که توسط طرفداران خوب تیم تراکتورسازی ایجاد شد، هیچ وقت از ذهن آنها که در استادیوم حضور داشتند پاک نخواهد شد.

اینجانب ضمن تبریک به حضرت عالی و هموطنان عزیز آذری، برخود فرض می دانم به پاس همه خوبی ها و زیبایی هایی که در این مسابقه ایجاد شد، از طرف خود و همه ارکان باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)، از همه مسئولان و دست اندرکاران اجرایی، فنی و بازیکنان باشگاه تراکتورسازی به وی‍ژه از هواداران عزیز این باشگاه صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

ان شاءالله در سایه الطاف خداوند تبارک و تعالی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، همه با هم بتوانیم ورزشگاه های سراسر کشور عزیزمان ایران را محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت علاقمندان به ویژه جوانان عزیز قرار دهیم.»

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر با پیروزی 2 بر یک تیم تهران به پایان رسید.