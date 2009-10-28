کلنگ طرح آبرسانی به شهر پاوه به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی انتقال آب جشمه هانی کوان به شهر پاوه گفت: انتقال آب چشمه هانی کوان به شهر پاوه از کارهای برجسته و اولویت های مهم استان است.

مجید غفوری افزود: اجرای این طرح علاوه بر تامین آب شرب شهر موجب توسعه باغداری، دامداری، شیلات و توسعه همه جانبه شهرستان پاوه خواهد شد .

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: همه باید در اجرای سریع آن تلاش کنند تا با جدیت انجام شود.

غفوری با اظهار خرسندی از آغاز عملیات اجرایی این طرح خطاب به مسوولان اجرای آن گفت: تحت هیچ شرایطی نباید کار اجرایی این طرح تعطیل شود و در صورت کمبود اعتبار حتی اگر طرح دیگری هم تعطیل شود نباید در اجرای این طرح کمترین تاخیر ایجاد شود .

استاندار کرمانشاه بر حمایت نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، فرماندار و مسوولان امور آب استان از این طرح تاکید کرد و گفت : انجام کار و اجرای طرح ها و پروژه ها مستلزم پیگیری و تلاش است و لذا از مسئولین و نمایندگان تقاضا داریم که توجه خاصی به این طرح داشته باشند.

در ادامه مراسم فرماندار شهرستان پاوه نیز با تشریح اهمیت و نقش اجرای طرح انتقال آب چشمه هانی کوان به شهر پاوه گفت: علاوه بر تامین آب شرب مردم شهر که طی چند سال گذشته عمده ترین مشکل آنها بوده است موجب احیا و توسعه باغات و رونق اقتصادی شهرستان نیز خواهد شد .

محمد نجفی با تاکید بر وجود امنیت پایدار در شهرستان پاوه، زمینه را برای رشد و توسعه همه جانبه این شهرستان مهیا و مناسب دانست و گفت: در سال جاری تعداد 190طرح و پروژه با 200میلیارد ریال اعتبار در شهرستان پاوه با 53 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست .

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی نیز انتقال آب هانی کوان به شهر پاوه را از طرحهای مهم منطقه دانست و گفت: مردم پاوه در پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته اند، لذا اجرای این طرح پادش کوچکی به فداکاری و تلاشهای ارزنده مردم پاوه است .

سید فتح الله حسینی خدمات نظام و دولت را در این مناطق ارزنده دانست و گفت: تلاش مسوولان در ارابه خدمات به مردم خوب بوده است اما کافی نیست و نیاز به توجه بیشتری است .

امام جمعه پاوه نیز با تقدیر از خدمات نظام و دولت عدالت محور در این شهرستان با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند می فرماید من همه چیز را در سایه آب و آب را وسیله احیاء و حیات بشر گذاشته ام و حقیقتا حیات ما در سایه آب است و این طرح نیز در احیای مردم و باغات شهرستان بسیار حائز اهمیت است .

ماموستا ملا قادر قادری افزود: در این مقطع زمانی که دشمنان انقلاب اسلامی سلامتی ایران و نظام اسلامی ما را تحمل نمی کنند و هر روز درصدد توطئه و ترفندهای متعدد علیه نظام اسلامیمان هستند از خداوند می خواهیم مملکت و نظام را از فتنه فتنه گران محفوظ بدارد و هوشیاری و بیداری مردم و مسوولان را برای مقابله با این فتنه ها مضاعف نماید .

در ادامه محمد کهریزی مدیر عامل امور آب استان کرمانشاه نیز پیرامون طرح گفت: انتقال آب چشمه هانی کوان به شهر پاوه به طول 14کیلومتر خط انتقال از روستای دشه تا شهر پاوه اجرا می شود که فاز اول آن به طول چهار هزارو500متر امروز آغاز شد .

وی با اشاره به اینکه این چشمه حداقل520 و حداکثردو هزارو200 لیتر آب در ثانیه دارد گفت: برای اجرای طرح که از طریق سه ایستگاه پمپاژ و لوله های فلزی انجام میشود در مجموع مبلغ 110میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است .

شهر پاوه در شمال استان کرمانشاه به دلیل شرایط جغرافیایی سالهاست با مشکل کمبود آب مواجه بوده که با اجرای این طرح آب شرب مورد نیاز این شهر به طور کامل تامین می شود.