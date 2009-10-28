به گزارش خبرنگار مهر، آزمون روز جمعه 8 آبان راس ساعت 9 صبح در دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز برگزار می شود. زمان برگزاری آزمون در کلیه رشته ها از ساعت 9 تا 11 و 30 دقیقه به مدت 150 دقیقه است.

داوطلبان باید حداکثر رأس ساعت 8 صبح در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند. تعداد سئوالات در رشته آمار زیستی 100 سئوال، در رشته فیزیک پزشکی 130 سئوال، در رشته مهندسی پزشکی 50 سئوال و در سایر رشته ها 150 سئوال است. سئوالات آزمون کلیه رشته ها به صورت تستی چهارجوابی بوده و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد.

آزمون در شهر تهران در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، آزمون در شهر مشهد در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در شیراز در سالن سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در اصفهان در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در تبریز نیز در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

داوطلبان در روز آزمون باید اصل فیش بانکی خود را به همراه داشته باشند و به مسئولان مربوطه ارائه دهند.

اعلام تخلفات آزمون / تلفن همراه خاموش در جلسه آزمون تقلب است

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها مصوب سال 84، ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون موجب محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا 10 سال بعد می شود.

داوطلبان از آوردن هرگونه جزوه، کتاب، تلفن همراه (چه خاموش و چه روشن در جلسه آزمون تقلب محسوب می شود) و وسایل اضافی دیگر به جلسه آزمون جداً خودداری کنند.

در رشته های بهداشت حرفه ای و فیزیک پزشکی همراه داشتن ماشین حساب معمولی دارای چهار عمل اصلی بلامانع است و به همراه داشتن ماشین حساب پیشرفته (دارای قابلیت برنامه ریزی و حافظه) در جلسه تقلب و تخلف محسوب شده و طبق ضوابط با فرد برخورد خواهد شد. (شماره و مدل کلیه ماشین حسابها توسط مراقبین ثبت می شود.)

استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار موجب محرومیت از آزمون

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها مصوب سال 84، استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار موجب محرومیت از گزینش علمی در آزمون همال سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد می شود.

کسانی که پاسخنامه سفید دریافت می کنند باید در فرم مخصوص پاسخنامه سفید کلیه اطلاعات درخواستی از جمله مشخصات فردی، کد ملی، رشته امتحانی، سهمیه، نوع دفترچه امتحانی و شماره تماس را تکمیل کرده و پس از امضاء به نماینده مرکز سنجش تحویل دهند.

پس از پایان آزمون پرسشنامه ها در اختیار داوطلبان قرار داده شده و کلید اولیه سئوالات کلیه رشته ها از ساعت 18 عصر به بعد روز 11 آبان ماه جاری در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد. در صورت هر گونه اعتراض نسبت به سؤال یا کلید اعلام شده ، داوطلبان می توانند اعتراض خود را حداکثر تا پایان روز 13 آبان ماه به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش ارسال کنند. به اعتراضاتی که پس از انقضای مهلت ذکر شده و به صورت غیر اینترنتی ارسال شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود.

کلید نهایی ساعت 18 به بعد روز 23 آبان منتشر می شود، اسامی دو برابر ظرفیت پذیرش در مرحله اول آزمون و انتخاب محل تحصیل پذیرفته شدگان به صورت اینترنتی 29 آذر اعلام می شود. آخرین مهلت اعتراض به اسامی مرحله اول آزمون 30 آذر تعیین شده و مصاحبه یا مرحله دوم آزمون در روزهای 14 تا 17 دی ماه انجام می گیرد.

نتایج نهایی آزمون ساعت 18 به بعد روز 7 بهمن اعلام می شود و مهلت ارسال اعتراض به نتایج نهایی نیز 8 بهمن اعلام شده است.