به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالم پست، "زیپی لیونی" که برای انجام سفری یک روزه به روسیه رفته در این بیانیه ادعا می کند : ایران در حال بازی دادن جهان است و توافق تهران با غرب نمی تواند برای اطمینان از این نکته که ایران به قابلیت نظامی هسته ای دست پیدا نمی کند، کافی باشد.

لیونی که هم اکنون رهبری حزب لیکود رژیم صهیونیستی را در دست دارد در ادامه بیانیه خود می گوید : این توافق هیچ یک از موضوعات اصلی را حل نمی کند. ما خواهان توقف کامل غنی سازی اورانیوم در ایران هستیم. و این نگرانی در جهان وجود دارد که کسی ایران هسته ای را تحمل نمی کند.

لیونی پیش از سفر به مسکو نیز در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت : در ملاقات با مقامات مسکو خطرات ناشی از رسدین توافق با ایران را به آنها گوشزد می کنم.