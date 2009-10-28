به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد دولت چین ربیا قدیر را یک جدایی طلب می‌داند و فعالیت‌های او را محکوم کرده است. جان لوئیس کارگردان فیلم " 10 شرط عشق" که هفته گذشته در جشنواره بین‌المللی فیلم تایوان به نمایش درآمد، در کنفرانسی خبری اعلام کرد پخش‌کنندگان فیلم از کانادا، ژاپن، کره جنوبی، هلند و بریتانیا پس از تماشای فیلم در جشنواره تایوان، از خرید حق پخش و توزیع فیلم سر باز زده‌اند.

کارگردان استرالیایی این فیلم مدعی است پخش کنندگان علت امتناع خود را ترس از تبره شدن روابطشان با دولت چین می‌دانند که این روز‌ها بزرگ‌ترین بازار سینمایی جهان را تشکیل می‌دهد. لوئیس همچنین مدعی است بسیاری از جشنواره‌های جهانی هم به دلایلی مشابه از گنجاندن این فیلم در برنامه نمایش‌های خود امتناع می‌کنند.

قدیر یک تاجر سابق منطقه اویغورستان چین است که اکنون رهبری جنبش اعتراضی مسلمانان منطقه علیه دولت مرکزی را بر عهده دارد. این مستند یک ساعته به تلاش‌های خانم قدیر در راه مقاومت مسلمانان منطقه در برابر دولت چین زندانی شدنش و فرار او به آمریکا پرداخته است.