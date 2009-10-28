به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی اکبر زینالو در چهاردهمین همایش روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی که از ظهر چهارشنبه در سالن باغستان قزوین آغاز شده است، گفت: حفظ سلامت و نجات جان انسانها مهمترین وظیفه مسئولان کشور در حوزه سلامت است و خوشبختانه در دولت نهم جدی ترین حمایت برای توسعه خدمات اورژانس در استان قزوین صورت گرفت.

وی افزود: در طول سه سال گذشته تعداد مراکز فوریتهای پزشکی شهری و روستایی در استان قزوین از 11 مرکز به 18 مرکز افزایش یافت که شاهد رشد 150 درصدی این مراکز بودیم.

زینالو از تجهیز بیمارستانهای استان به CCU و ICU و اتاقهای عمل و کمک به ارتقا سلامت مردم به عنوان دیگر فعالیتهای مهم در بخش پزشکی نام برد و یادآور شد: با فعال شدن پدافند غیرعامل در حوزه ماموریتهای پزشکی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ای در نظر داریم با خرید آمبولانسهای جدید و مدرن در مسیر ارتقا خدمات مراکز پزشکی گام برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به موقعیت ارتباطی استان تلاش خواهیم کرد با تامین اعتبارات لازم تعداد مراکز فوریتهای پزشکی در استان را در مدت دو سال آینده تا دو برابر افزایش دهیم و به 36 مرکز برسانیم.

وی از ساماندهی و تجهیز آمبولانسهای مراکز درمانی و بیمارستانهای استان در حد تیپ A، افزایش ضریب ایمنی جاده ها با گسترش محدوده پوشش، کاهش زمان حضور در جاده ها به عنوان مهمترین کارهای سال جاری یاد کرد و گفت: با راه اندازی سامانه ردیابی هوشمند در آمبولانسها در محورها مواصلاتی برای اطلاع به موقع از وضعیت جاده ها و تسریع در کمک رسانی اقدام خواهد شد.

زینالو راه اندازی اورژانس هوایی و موتوری در استان را ضروری خواند و تصریح کرد: باتوجه به موقعیت شاهراهی استان باید موضوع تامین یک فروند چرخبال و دایرکردن امداد هوایی در قزوین برای پوشش پزشکی جاده ای چند استان شمال و شمال غرب کشور پیگری لازم انجام شود.

گسترش تشکیلات فوریتهای پزشکی، توجه به آموزش نیروها، بازنگری در برخی شرح وظایف نیروها و خرید آمبولانسهای کمک دار برای پوشش مناطق کوهستانی استان از دیگر موارد پیشنهادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این همایش بود.

مجید شلویری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین هم در خصوص اهداف برگزاری همایش اظهار داشت: ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات کارشناسان، استفاده از تجارب بومی، بررسی مشکلات درمانی، کمبود اعتبارات و آشنایی با برنامه های سال جاری از مهمترین اهداف برگزاری همایش امسال است.

وی افزود: در مدت سه روز برگزاری همایش کارشناسان و مدیران ارشد در خصوص بهبود مدیریت در مراکز استانی، آنفولانزای نوع A، اعطای نشانهای جدید وعملکرد مراکز گفتگو خواهند کرد.

شلویری بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی استان را از دیگر برنامه های همایش سه روزه روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در قزوین دانست.

در جلسه بعداز ظهر همایش، کارشناسان در خصوص مصوبات فوریتهای پزشکی، مسائل ستاد حمل و نقل سوخت و وضعیت بیماری آنفولانزا در کشور سخنرانی می کنند.