ارائه تکنیک جدید کاهش علائم رفتاری بیماری "سندرم توره"

به گزارش خبرگزاری مهر، سندرم توره (Tourette syndrome) نوعی بیماری "عصب روانی" است که به خصوص به کودکان سنین دبستان آسیب می رساند. بیماران مبتلا به این سندرم دارای تیکهای ناگهانی حرکتی و کلامی هستند که اغلب غیرقابل کنترل است. از جمله این تیکها می توان به پلک زدن بیش از حد، سرفه کردن، پاک کردن گلو و بینی با صدای بلند، سوت زدن، استفاده از کلمات نامناسب، مکررگویی، فریادهای ناگهانی، خندیدنهای طولانی، بالا انداختن شانه ها و ... اشاره کرد.

این بیماری را نخستین بار ژورژ ژیل دلا توره در 1885 کشف کرد. درحال حاضر هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و داروهایی نیز که برای درمان استفاده می شوند در تمام بیماران اثرات یکسانی برجا نمی گذارند. در برخی موارد از تکینکهای رفتاری جدید برای درمان مورد استفاده قرار می گیرند.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه بیرمنگام تکنیک جدیدی را ارائه کردند که می تواند تا حد چشمگیری تیکهای بیماران مبتلا به سندرم توره را از بین ببرد.

در این تکنیک جدید، یک دستگاه شبیه به "پیس میکرهای قلب" در برخی از نواحی مغز کاشته می شود و پالسهای الکتریکی کم شدت را منتشر می کند. این پالسها مناطق مغزی پیرامون خود را تحریک می کنند.

براساس گزارش نورولوژی، به گفته این محققان، تحریکات مغزی عمیق می توانند نسبت به درمانهای رایج کنونی نتایج بهتری داشته باشد.

این نوع درمان که در حال حاضر در معالجه علائم بیماری پارکینسون به کار می رود می تواند در درمان افسردگی، اضطراب و دیگر اختلالات ناشی از این سندرم مثل حالت وسواس فکرى – عملى، کاهش توجه و پیش فعالی استفاده کرد.

این محققان با آزمایش 18 بیمار با سن متوسط 30 سال که علاوه بر سندرم توره از اختلال وسواس فکری- عملی نیز رنج می بردند این درمان تجویز شد.

در دوره درمان، سه بیمار از گروه مطالعه خارج شدند اما کسانی که تا پایان درمان در گروه باقی مانند در 53 درصد از موارد، کاهش تیک را نشان دادند و در بیش از 26 درصد از موارد، کاهش حالت اضطراب و افسردگی نیز مشاهده شد.