به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که به مناسبت برگزاری گردهمایی حج در شیراز صادر شده است، آمده است: قبل از هر چیز تشکیل این گردهمایى را در این ایام مبارک میلاد حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) و به روایتى ولادت حضرت معصومه (علیهاالسلام) و بزرگداشت برادر گرامیاش حضرت احمد بن موسى شاهچراغ (علیه السلام) را به شما عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم امسال همگى سفر خوبى توأم با موفقیت و سلامتى و قبولى طاعات و عبادات داشته باشید. سالم به این سفر نورانى و پر برکت بروید و سالم با دست پر، برگردید.
در ادامه پیام آمده است: حقیقت این است که کنگره عظیم حج یکى از بزرگترین و پربارترین و عمیقترین تعلیمات اسلام است. حج به گفته امیرمؤمنان (علیه السلام) در بیان فلسفه عبادات سبب تقویت پایه هاى اسلام و آبرو و عزت مسلمین است و به شهادت قرآن مجید برکات و منافع فراوانى براى جامعه اسلامى است "لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ"؛ از یکسو سبب وحدت صفوف مسلمین مىگردد و پشت دشمنان را مىلرزاند و از سوى دیگر مسلمانان جهان از وضع یکدیگر آگاه مىشوند و از سوى سوم مىتوانند مبادلات فرهنگى در میان خود داشته باشند.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه پیام تصریح کرده است: از همه مهمتر تأثیر عمیقى در تربیت انسان و زدودن آثار گناه و پاکسازى درون از رذائل اخلاقى دارد، در آنجا آثار پیغمبر اکرم (صلى الله و علیه وآله) و زحمات امامان معصوم (علیهم السلام) با چشم دل دیده مىشود و سخنانشان را با گوش جان مىشنوند و پیامهاى پرمعنایى که آن مواقف عظیم و آن مناسک پر رمز و راز دارد، براى ارباب معنى کاملاً قابل درک است.
در این پیام آمده است؛ امید است شما عزیزان که از یک کشور اسلامى شیعى و انقلابى به زیارت خانه خدا نائل مى شد با نظم و نظافت و ادب و اخلاق و بزرگوارى خود بتوانید پیامهاى این کشور و این نظام را عملاً به سایر مسلمانان برسانید و با اعمال نیک خود نشان دهید که تربیت یافتگان مکتب جعفرى و دستپروردگان انقلاب اسلامى چه انسانهاى پاک و باتقوا و با محبتی هستند.
در انتهای پیام آیت الله مکارم آمده است: در یک جمله به همه شما عزیزان توصیه مىکنم در آنجا به سراغ چیزى باشید که در جاى دیگر پیدا نمىشود نه چیزى که همه جا پیدا مىشود.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی با صدور پیامی حج را یکى از بزرگترین، پربارترین و عمیقترین تعلیمات اسلام عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که به مناسبت برگزاری گردهمایی حج در شیراز صادر شده است، آمده است: قبل از هر چیز تشکیل این گردهمایى را در این ایام مبارک میلاد حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) و به روایتى ولادت حضرت معصومه (علیهاالسلام) و بزرگداشت برادر گرامیاش حضرت احمد بن موسى شاهچراغ (علیه السلام) را به شما عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم امسال همگى سفر خوبى توأم با موفقیت و سلامتى و قبولى طاعات و عبادات داشته باشید. سالم به این سفر نورانى و پر برکت بروید و سالم با دست پر، برگردید.
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