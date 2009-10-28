به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که به مناسبت برگزاری گردهمایی حج در شیراز صادر شده است، آمده است: قبل از هر چیز تشکیل این گردهمایى را در این ایام مبارک میلاد حضرت ثامن الحجج‏ (علیه‏ السلام) و به روایتى ولادت حضرت معصومه‏ (علیهاالسلام) و بزرگداشت برادر گرامی‌اش حضرت احمد بن موسى شاه‏چراغ‏ (علیه ‏السلام) را به شما عزیزان تبریک می‏گویم و امیدوارم امسال همگى سفر خوبى توأم با موفقیت و سلامتى و قبولى طاعات و عبادات داشته باشید. سالم به این سفر نورانى و پر برکت بروید و سالم با دست پر، برگردید.



در ادامه پیام آمده است: حقیقت این است که کنگره عظیم حج یکى از بزرگترین و پربارترین و عمیق‏ترین تعلیمات اسلام است. حج به گفته امیرمؤمنان‏ (علیه ‏السلام) در بیان فلسفه عبادات سبب تقویت پایه ‏هاى اسلام و آبرو و عزت مسلمین است و به شهادت قرآن مجید برکات و منافع فراوانى براى جامعه اسلامى است "لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ"؛ از یکسو سبب وحدت صفوف مسلمین مى‏گردد و پشت دشمنان را مى‏لرزاند و از سوى دیگر مسلمانان جهان از وضع یکدیگر آگاه مى‏شوند و از سوى سوم مى‏توانند مبادلات فرهنگى در میان خود داشته باشند.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه پیام تصریح کرده است: از همه مهمتر تأثیر عمیقى در تربیت انسان و زدودن آثار گناه و پاکسازى درون از رذائل اخلاقى دارد، در آنجا آثار پیغمبر اکرم‏ (صلى الله و علیه وآله) و زحمات امامان معصوم‏ (علیهم‏ السلام) با چشم دل دیده مى‏شود و سخنانشان را با گوش جان مى‏شنوند و پیام‏هاى پرمعنایى که آن مواقف عظیم و آن مناسک پر رمز و راز دارد، براى ارباب معنى کاملاً قابل درک است.



در این پیام آمده است؛ امید است شما عزیزان که از یک کشور اسلامى شیعى و انقلابى به زیارت خانه خدا نائل مى‏ شد با نظم و نظافت و ادب و اخلاق و بزرگوارى خود بتوانید پیامهاى این کشور و این نظام را عملاً به سایر مسلمانان برسانید و با اعمال نیک خود نشان دهید که تربیت یافتگان مکتب جعفرى و دست‏پروردگان انقلاب اسلامى چه انسان‏هاى پاک و باتقوا و با محبتی هستند.



در انتهای پیام آیت الله مکارم آمده است: در یک جمله به همه شما عزیزان توصیه مى‏کنم در آنجا به سراغ چیزى باشید که در جاى دیگر پیدا نمى‏شود نه چیزى که همه جا پیدا مى‏شود.