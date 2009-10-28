به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، برزو آقایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این راستا سه کارگروه و پنج نفر کارگر نمونه که دارای اختراع و نوآوری بوده اند جهت راهیابی به جشنواره کارگران نمونه کشوری معرفی شده اند و در صورت کسب رتبه کشوری در جشنواره بزرگداشت روز کارگر سال آینده از آنان تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی هدف از این شناسایی تشویق کارگران تلاشگر در جهت ترویج هرچه بیشتر ارزشهای اسلامی، اخلاقی و انضباط در محیط کار، شناسایی کارگران مبتکر و خلاق و نوآور به منظور کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی و گسترش و تعمیق جایگاه کار و سازندگی در طرح های تولیدی، ایجاد انگیزه های لازم در جهت افزایش بهره وری تولید و توسعه اشتغال و ترغیب واحدهای تولیدی عنوان کرد.

رئیس امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد 59 کارگر نمونه کارگاهی در استان شناسایی شده بود که تنها یک نفر دارای ابداع و نو آوری بود و متاسفانه نتوانست به مقام کشوری دست یابد اما در سال جاری شناسایی کارگران نمونه نسبت به سال گذشته 147 درصد رشد داشته است.