به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا با اعلام این مطلب گفت: به این ترتیب تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور به 1638 نفر رسیده است.

به گفته وی در منطقه مدیترانه شرقی که شامل 22 کشور و 550 میلیون نفر جمعیت است تاکنون 17150 نفر به این بیماری مبتلا شده و 111 نفر نیز فوت شده‌اند.

گویا افزود: ضمناً علاوه بر 16 مورد فوت قبلی طی هفته گذشته 6 مورد جدید فوت نیز گزارش شده است که در مجموع تاکنون 22 نفر بر اثر این بیماری در کشور فوت کرده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در پیشگیری از ابتلا به این بیماری یادآور شد: افراد در صورت مبتلا شدن تا بهبودی کامل (به مدت یک هفته) در منزل استراحت نمایند.

در حال حاضر تعداد 449 هزار نفر در جهان به بیماری آنفلوانزای نوع A مبتلا شده و تعداد 5000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان‌ باخته‌اند.