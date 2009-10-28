به گزارش خبرنگار مهر در سنندج اسماعیل نجار که از سال 84 و بعد از انتصاب به عنوان استاندار کردستان بازدید و دیدار با مردم روستاها را در دستور کار قرار داده بود روز گذشته عازم منطقه ژاورود شد تا برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مردم یکی از روستاهای پرجمعیت استان دیدار کند.

استاندار کردستان در این سفر یک روزه را نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان از جمله فرماندار سنندج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه و ترابری، مدیران عامل شرکت های برق، مخابرات، آب و فاضلاب روستایی، مدیر کل بنیاد مسکن، مدیر کل منابع طبیعی و ... همراهی می کردند.

برنامه های سفر یک روزه استاندار و هیئت همراه با بازدید از طرح احداث راه روستایی مسیر درکوله هشمیز آغاز شد و بنا به گفته مدیر کل راه و ترابری استان این طرح از سال 84 آغاز شده و قرار است در قالب سه قطعه جداگانه ساخته شود.

عطاءالله قادری بیان داشت: تا پایان سال جاری قطعه اول این طرح به طول هفت کیلومتر به بهره برداری می رسد و تا 10 روز آینده نیز قطعه دوم این پروژه به مناقصه گذاشته خواهد شد.

دیدار با دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی امام شافعی

بازدید از دبیرستان شبانه روزی امام شافعی واقع در روستای درویشان و دیدار با دانش آموزان از جمله دیگر برنامه های این سفر بود که البته این دیدار با حاشیه های جالبی از جمله می توان به سوال و جوابهای تستی نمایندگان مجلس از دانش آموزان که باعث به وجود آمدم فضایی پرنشاط شده بود، اشاره کرد.

در این بازدید استاندار کردستان، هر دو نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرده و در صحبت های خود بر ارتقاء سطح خدمات دهی به دانش آموزان تاکید کردند.

در ادامه استاندار کردستان، نمایندگان مجلس و مدیران استان راهی روستای هشنیز شدند تا برای اولین بار و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسماعیل نجار به عنوان اولین استاندار با مردم این روستا دیدار کند و به همین دلیل نیز مردم روستا از پیر و جوان و زن و مرد برای استقبال آماده شده بودند.

بازار دادن نامه به استاندار کردستان، نمایندگان و مدیران ادارات گرم بود و هر کسی در خصوص مشکلات و کاستی های روستا با مدیر کل اداره مربوطه بحث و گفتگو می کرد.

بازدید از روستا حدود دو ساعت طول کشید و جلسه ای در مسجد ترتیب داده شد تا ضمن بررسی مشکلات برای رفع آنها با مدیران کل استان چاره اندیشی شود.

مراسم با نام و یاد "شهید عزیز الله وردی" که در ماه گذشته و در درگیری با عوامل ضد انقلاب و گروه های تروریستی در جریان درگیری مسلحانه در سنندج به شهادت رسیده بود، آغاز شد زیرا شهید الله وردی از ساکنین روستای هشمیز بود.

ابتدا نوبت به امام جمعه و دهیار روستای هشمیز رسید تا به بیان مشکلات مردم بپردازند و در ادامه توضیحات مسئولان و برنامه های آنان برای رفه مشکلات ارائه شد.

روستای هشمیز باید به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شود

وضعیت پوشش نامناسب شبکه های تلویزیون، نبود خطوط تلفن همراه، مشکل جاده بین مزارع، مشکلات تولید توت فرنگی در روستا، نبود امکانات ورزشی، عدم توجه به مباحث گردشگری در روستای هشمیز، اجرای نامناسب طرح هادی، تسریع در اجرای کتابخانه روستا، مشکلات تحصیلی دانش آموزان و مشکلات اشتغال برای جوانان از جمله مهمترین مسائلی بود که از جانب مردم، امام جمعه و دهیار روستا مطرح گردید.

عبدالجبار کرمی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره به عنوان اولین سخنران اظهار داشت: دیدار با مردم روستا و آشنایی با مشکلات آنها از اهداف اصلی این سفر است.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت هرچه بیشتر مردم شاهد تسریع در رفع کاستی ها و نواقص روستای هشمیز باشیم زیرا این مهم می تواند بر روی کاهش مهاجرت به مناطق شهری مثمر ثمر باشد.

امین شعبانی دیگر نماینده شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس نیز گفت: نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند که با رایزنی با مسئولان کشوری برای افزایش اعتبارات عمرانی استان و در نتیجه کمک به مردم ساکن در روستاها اقدام کند.

روستای هشمیز قطب اصلی تولید توت فرنگی در کردستان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز دیگر سخنران این جلسه بود و در سخنانی کوتاه بیان داشت: روستای هشمیز یکی از قطبهای اصلی تولید توت فرنگی در استان کردستان است و جهاد کشاورزی استان آمادگی کامل برای حمایت از کشاورزان این روستا را اعلام می کند.

ابراهیم حسن نژاد افزود: استفاده از تجهیزات جدید و همچنین تبدیل ارقام سنتی به ارقام جدید از جمله مهمترین برنامه های است که باید مورد توجه کشاورزان روستای هشمیز و دیگر کشاورزان استان قرار گیرد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان نیز از آغاز مجدد طرح هادی روستای هشمیز خبر داد و گفت: به دلیل عدم تعهد پیمانکار اجرای این طرح با وقفه مواجه گردید که در آینده این طرح مجددا از سر گرفته می شود.

اعتبارات استان به اندازه نیازها نیست

استاندار کردستان نیز در این دیدار با اشاره به شهادت شهید عزیز الله وردی از مردم این روستا و از پاسداران سپاه بیت المقدس کردستان در جریان درگیری با گروه های تروریستی عنوان کرد: دشمنان نظام اسلامی قصد دارند با توطئه مذهب در مقابل مذهب به ایجاد اختلاف و تفرقه اقدام می کنند.

اسماعیل نجار خواستار هوشیاری هرچه بیشتر مردم برای دفع این توطئه ها شد و یادآور شد: تمامی خواسته های مردم به حق و باید در دستور کار قرار گیرد ولی اعتبارات ما محدود و بر اساس درجه اولویت ها نسبت به اجرایی کردن خواسته های شما عزیزان اقدام خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم باتوجه به حضور نمایندگان مردم در مجلس در این روستا و قول مساعد آنها برای افزایش اعتبارات لازم شاهد رفع مشکلات و کاستی های موجود باشیم.

استاندار کردستان، نمایندگان مجلس و هیئت همراه در ادامه برنامه های خود راهی روستای تخته شدند و نخست به زیارت بقعه مبارک شیخ مصطفی واقع در این روستا رفتند.

دیدار با مردم روستا همچنین وضعیت ساخت ساختمان دهیاری، پیگیری تامین آب آشامیدنی برای مردم و دیوار ساحلی از جمله خواسته های مردم بود که در دستور کار مدیران برای بررسی و پیگیری لازم قرار گرفت.

در حالیکه هوا رو به تاریکی می رفت استاندار کردستان و نمایندگان استان راهی روستای توریور شدند و در جمع مردم حضور یافته و مشکلات آنها را نیز مورد بررسی قرار دادند.