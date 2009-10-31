تصویربرداری "شکار" شروع ‌شد

مریم صفایی مدیر تولید این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری امروز آغاز شد و کوروش تهامی و سهید حران‌اف مقابل دوربین رفتند. بخش‌هایی از این فیلم در تهران و بخش‌هایی در شمال انجام می‌شود.

در کنار تهامی، روناک یونسی، بهمن دان، خسرو فرخزادی و امیر آتشانی در "شکار" بازی می‌کنند. لوکیشن‌های فیلم "شکار" جنگل‌های اطراف ساری و تهران است. تصویربرداری این فیلم 20 جلسه طول می‌کشد.

این فیلم روایتگر فردی است که درگیر توطئه‌ای می‌شود و به دنبال اثبات بیگناهی‌اش است. عوامل پروژه "شکار" عبارتند از مرتضی قیدی مدیر تصویربرداری، مازیار رزاقی صدابردار، اشکان عسگری طراح گریم، وحید کاشی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، امیر قزه‌گزلو طراح صحنه ولباس و حمید رسولیان جلوه‌های ویژه میدانی.