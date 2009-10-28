به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسئول کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال مهیا نشدن زمین مناسب را عامل برگزار نشدن دوره مربیگری C آسیا در مهرماه عنوان کرد.

مصطفی نوبهاری افزود: برگزاری کلاس مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا بود در مهرماه سال جاری در کرج برگزار شود اما با توجه به حجم بالای بازیهای فوتبال باشگاه های کرج و نبود زمین تاکنون شرایط برای برگزاری کلاس مهیا نشده است.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی برگزاری این کلاس نفرات حاضر در آن انجام گرفته است، افزود: امیدوارم با مساعدت مسئولان اداره تربیت بدنی بتوانیم شرایط برگزاری کلاس را تا پیش از شدت گرفتن فصل سرما برگزار کنیم.

صعود زود هنگام چهار تیم به دور نیمه نهایی دسته دوم جوانان کرج

عضو کمیته مسابقات هیئت فوتبال کرج و مسئول رده جوانان از معرفی زود هنگام تیمهای صعود کننده به دور نیمه نهایی رقابتهای دسته دوم جوانان کرج خبر داد.

شمس الله پالیزپیشه افزود: این رقابتها از اواسط تابستان با حضور 17 تیم در دو گروه 8 و 9 تیمی آغاز شده و تاکنون با انجام شش هفته از رقابتها صعود تیمهای فجر شهید کلهر و بهمن و کانون و آوا از دو گروه منجر شده است.

وی به رقابتهای دسته اول جوانان نیز اشاره و عنوان کرد: در دسته اول 15 تیم در یک گروه با هم رقابت می کنند که تا پایان هفته پنجم تیمهای بهارستان، فرهاد و قائم به ترتیب با کسب 15، 12 و 11 امتیاز رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

این مسئول محل برگزاری این رقابتها را زمینهای 1 و 2 شریعتی و 2 انقلاب عنوان کرد.

پایان دور مقدماتی مسابقات فوتبال نونهالان 14 سال کرج

با برگزاری 65 بازی دور مقدماتی مسابقات فوتبال نونهالان رده 14 سال کرج به پایان رسید و 10 تیم برتر گروه های پنجگانه در دو گروه پنج تیمی رقابت خود را از روز جمعه آغاز خواهند کرد.

این رقابتها با شرکت 28 تیم در پنج گروه جریان داشت که در پایان 200 تیم برتر هر گروه به دور دوم راه یافتند و در دو گروه تقسیم شدند.

در گروه اول سپهر، سپاهان، مالک اشتر، جاوید و شهدای حصارک و در گروه دوم شهباز قائم، شهدای صفادشت و آیندگان ظفر قرار دارند.

دو تیم برتر و گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب خواهند کرد.

برنامه مسابقات هفته اول در زمین شهیدان چپردار عظیمیه در روز جمعه هشت آبان ماه برگزار می شود و تیمهای سپهر - سپاهان ساعت هشت صبح به مصاف هم می روند.

همچنین تیمهای شهباز- قائم ساعت 9 و 30 دقیقه، مالک اشتر - جاوید ساعت 11 و تیمهای شهرداری صفادشت - آیندگان ساعت 16 و 30 دقیقه به مصاف هم می روند.

شهرداری و ارم ساز در کرج دیدار می کنند/ فجر شهید کلهر به اصفهان می رود

زمان و مکان برگزاری رقابتهای هفته اول لیگ دسته سوم باشگاه های کشور از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شد و بر اساس برنامه اعلام شده تیمهای فجر شهید کلهر و شهرداری کرج حریف خود را شناختند.

بنابر برنامه اعلام شده تیم فجر شهید کلهر روز 9 آبان ماه در هفته اول رقابتها در استادیوم ملت اصفهان میهمان ذوب آهن نوین این شهر خواهد بود.

این بازی ساعت 14 و 30 دقیقه برگزار می شود، در دیگر بازی مهم این هفته تیم شهرداری کرج در ورزشگاه شریعتی میزبان ارم ساز قم خواهد بود.

رقابتهای زیر گروه باشگاه های کشور با حضور 48 تیم در چهار گروه 12 تیمی برگزار می شود و تیمهای شهرداری کرج و فجر شهید کلهر با تیمهای ذوب آهن نوین اصفهان، نفتون تهران، شهر جدید هشتگرد، شهرداری اسلامشهر، نیروگاه اصفهان، محبان الانصار شهریار، ارم ساز قم، امیرکبیر کاشان، آریا سپاهان قم و سفیر قزوین هم گروه هستند.

دو تیم برتر رقابتها در دور اول راهی دور دوم خواهند شد و چهار تیم برتر گروه نیز در زیر گروه کشور باقی خواهند ماند.

نارنجی پوشان در کرج به دیدار آبیهای اهواز می روند

هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس با برگزاری 9 دیدار در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه پیگیری می شود و سایپا در دیداری خانگی روز یکشنبه 10 آبان ماه در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج پذیرای استقلال اهواز خواهد بود.

این بازی راس ساعت 14 و 15 دقیقه بعدازظهر برگزار می شود، سایپا تا پیش از هفته پانزدهم پنج بازی در خانه انجام داده که حاصل آن دو پیروزی، سه تساوی و یک باخت بوده است.