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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

23 راهپیمایی 13 آبان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

23 راهپیمایی 13 آبان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از راهپیمایی در 23 نقطه استان در روز 13 آبان ماه خبر داد.

علی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: به مناسبت مبارزه با استکبار جهانی دومین همایش استکبارشناسی و استکبار ستیزی در شهرکرد برگزار می شود.

وی افزود: مسابقه انقلاب دوم ویژه دانش آموزان و دانشجویان، زنگ استکبار ستیزی در کلیه مدارس استان، 13صبحگاه مشترک استکبار ستیزی در مدارس استان و برنامه های سخنرانی در این روز در استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

گرجی بیان داشت: راهپیمایی استکبار ستیزی از شش نقطه شهرستان شهرکرد از میدان بسیج شروع و به بلوار شریعتی غربی ختم می شود.

وی با اشاره به اینکه در این مدت اقدامات آمریکا و کشورهای غربی بر علیه ایران بسیار زیاد بوده است، تصریح کرد: 13 آبان امسال با سالهای گذشته فرق زیادی دارد و باید با راهپیمایی پرشور به کشورهای استکباری نشان دهیم که ما در هر ورطه زمانی از کشورمان دفاع و حمایت می کنیم. 

گرجی بیان داشت: نسل سومی ها باید از اقدامات آمریکا بر علیه ایران مطلع باشند و از دستاوردهای تسخیر لانه جاسوسی توسط جوانان اطلاع کافی داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات تبلیغی بساری در زمینه راهپیمایی در روز 13 آبان درسطح استان انجام شده است و از شنبه صبح اقلام فرهنگی آماده توزیع  در بین ادارات و مردم است.  

کد مطلب 972795

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