مصطفی عزیزی تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: چند روز تصویربرداری در زندانی در گوهردشت انجام شد و پس از آن گروه به یک کلانتری رفتند تا کار در این لوکیشن ادامه پیدا کند. تصویربرداری "گاو صندوق" این ماه تمام می‌شود. شش قسمت از "گاوصندوق" تدوین شده و تدوین ادامه دارد.

وی افزود: زمان پخش مجموعه هنوز مشخص نیست اما احتمالا پس از پایان پخش مجموعه "دلنوازان"، "گاوصندوق" روی آنتن می‌رود. پخش شبانه ممکن است به زیان مجموعه باشد و "گاوصندوق" آن طور که باید دیده نشود البته "گاوصندوق" مجموعه جذابی است و شاید در پخش شبانه هم مانند پخش هفتگی با استقبال مواجه شود.

در مجموعه 30 قسمتی "گاوصندوق" سروش صحت، رضا بابک، افشین هاشمی، الهام حمیدی، آزاده صمدی، سیروس گرجستانی، بهاره رهنما، سیامک انصاری، حمید ابراهیمی، داریوش اسدزاده و... بازی می‌کنند.

"گاوصندوق" طنز اجتماعی است و عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: مصطفی احمدیان، نویسندگان: مصطفی عزیزی و امیر عربی، طراح صحنه و لباس: سیامک احصایی، انتخاب بازیگران: حبیب رضایی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر تولید: علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد، دستیار اول کارگردان: شکوفا کریمی و برنامه‌ریز: پریسا گرگین.