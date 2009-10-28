به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دهگانی با اعلام این خبر درباره ضرورت حفظ و حراست از ارزش ها و یادگاری های سال های دفاع مقدس گفت: یکی از نکاتی که درباره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دارای اهمیت زیادی می باشد این است که آمار دقیق سربازانی که در دفاع از کشورمان حضور داشتند را استخراج نمایم. صدور کارت ایثار نیز به همین منظور و برای شناسایی و قدردانی از این افراد که شجاعانه در برابر دشمنان ایستادند، صورت می پذیرد.

معاون احتیاط نیروی زمینی ارتش، با اشاره به اینکه در طول هشت سال دفاع مقدس علاوه بر نیروهای داوطلب مردمی، تمام سربازانی که به نیروی زمینی ارتش می آمدند نیز عملا در جبهه ها حضور داوطلبانه داشتند، عنوان کرد: یکی از جلوه های غرور آفرین دفاع مقدس این است که در طول این سالها هیچ گاه به سربازگیری اجباری نپرداختیم و هیچ وقت در خیابان یا خانه ها به روز سربازگیری نکردیم. تمامی این سربازان خودشان داوطلبانه به خدمت می آمدند و می دانستند وقتی وارد ارتش شوند باید به مدت 20 ماه و در آن شرایط سخت در جبهه ها بمانند.

وی برآورد تعداد سربازان وظیفه حضور یافته در هشت سال دفاع مقدس را نزدیک به دو میلیون نفر عنوان کرد که اسامی 1.5 میلیون نفر از آنها ازیگان های مختلف جمع آوری شده است. نفرات باقی مانده نیز افرادی می باشند که مدارک مربوط به آنها بر اثر بمباران های دوران جنگ تحمیلی از بین رفته و کارکنان نیروی زمینی در تلاش هستند که مدارک این گروه نیز جمع آوری و تکمیل شود.

امیر دهگانی درباره اهداف نیروی زمینی ارتش در صدور کارت ایثار، تصریح کرد: تمام هدف ما این است که بتوانیم تاریخ فداکاری های جوانان این کشور را به نحو احسن ثبت و ضبط کنیم. به همین دلیل روی کارت های ایثار مدت دقیق خدمت این عزیزان در مناطق عملیاتی را ثبت می نماییم ضمن آنکه قصد داریم در آینده با شناسایی این چهره های فداکار از آنها برای مناسبت ها و گردهمایی های مختلف دعوت به عمل آوریم.

وی درباره نحوه صدور کارت های ایثار اظهار داشت: اطلاعات مربوط به افرادی که برای کسر خدمت فرزندان خود به یگان های مختلف نیروی زمینی ارتش در کشور مراجعه می کنند ثبت می شود و بر همان اساس نیز برای آنها کارت ایثار صادر می گردد در حال حاضر روزانه بین 200 تا 250 کارت ایثار برای سربازان حاضر در مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس صادر و با پست برای آنها ارسال می گردد.