به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ظهر چهارشنبه در این مراسم رویکرد توسعه و پیشرفت مدیران استان بوشهر در عرصه شهرسازی را قابل تقدیر دانست و گفت: با این رویکرد امیدوارم در آینده نزدیک استانی پر از پیشرفت در همه ابعاد عمرانی و فرهنگی داشته باشیم.

آیت‌الله غلامعلی صفایی ‌بوشهری افزود: اگر برنامه ‌ریزی دقیق، کارشناسانه و مدیریت لازم با تأمین اعتبار و نظارت قوی اعمال شود در آینده نزدیک توسعه و پیشرفت عمرانی و اقلیمی به بلندای فرهنگ دینی غنی این شهر را شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تصویب ایجاد زمین محور ورودی بوشهر یک اقدام بزرگ بود، گفت: بعد از سالیان طولانی، محدودیت‌ هایی که برای ورود و خروج بوشهر وجود داشت با بازگشایی این گذر رفع خواهد شد.

غلامعلی میگلی ‌نژاد افزود: ایجاد معبری جدید که در محدوده پایگاه نظامی یک اقدام بزرگ بود به کار سخت، سنگین و مستمری نیاز داشت.

وی اظهار داشت: باید نسبت به تأمین اعتبار لازم برای این طرح اقدام شود تا در کمترین زمان از این گذر استفاده کنیم.

شهردار بوشهر نیز گفت: این طرح شامل رهاسازی اراضی مسیر احداث بزرگراه 75 متری ورودی و خروجی دوم بندر بوشهر از میدان مطهری به پلیس راه سابق است .

شاهپور رجایی افزود: یکی از مشکلات عمده شهر بوشهر تک محوری بودن ورودی و خروجی این شهر است که موجب کاهش ضریب امنیتی بوشهر شده است.

وی با بیان اینکه با احداث این گذر استفاده مردم از محیط پیرامونی از 40 درصد به 60 درصد می‌رسد، اظهار داشت: با راه اندازی این مسیر پیش بینی می شود 25 درصد بار ترافیکی ورودی شهر بوشهر کاهش یابد.

رجایی افزود: این پروژه شامل رهاسازی 150 هزار مترمربع اراضی مربوط به نیروی دریایی و واگذاری به شهر و ایجاد گذر 75 متری است .

شهردار بوشهر گفت: پیش‌ بینی اولیه برای اعتبار این طرح 20 میلیارد تومان است که امیدواریم هرچه سریعتر تأمین شود .

رجایی اضافه کرد: این پروژه در سفر اول دولت به استان کلید خورد و مشکل اصلی که سبب تأخیر در تملک این گذر شد، تأمین منابع مالی بود .

وی تصریح کرد: در سفر دوم دولت، سه میلیارد و 650 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی در اختیار شهرداری قرار گرفت و دو میلیارد و 100 میلیون تومان برای تملک این مسیر پرداخت شد .