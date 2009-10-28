احمد زارع‌ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دوره آموزشی نخستین کلاس معتبر آموزش اسب و سوارکار در رشته سوارکاری استقامت توسط هیئت سوارکاری استان یزد است که با حضور دکتر هانس مایر، دامپزشک و داور بین‌ المللی استقامت برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره آموزشی 35 نفر از سوارکاران و علاقمندان این رشته در سطح کشور شرکت کرده اند.

زارع پور عنوان کرد: علاقمندان به این رشته از استانهای اصفهان، تهران، خوزستان، قزوین، کرمان، لرستان و یزد در این دوره آموزشی حضور دارند.

وی یادآور شد: این دوره آموزشی که از صبح امروز آغاز به کار کرده است تا نهم آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

زارع پور خاطرنشان کرد: کلاس عملی آموزشی در ساعت 10 صبح امروز با برگزاری یک دوره مسابقات استقامت در اشکذر آغاز شد و در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز از ساعت 10 صبح تا چهار بعدازظهر کلاسهای تئوری در محل سالن آمفی‌ تئاتر اداره کل تربیت ‌بدنی استان یزد ادامه می ‌یابد.

وی یادآور شد: پس از برگزاری آزمون در پایان این دوره آموزشی به پذیرفته ‌شدگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان یزد اظهار داشت: استان یزد یکی از قطبهای سوارکاری استقامت در سطح کشور است و به دلیل دارا بودن برترین اسبهای اصیل ایران و طبیعت منحصر‌ به‌ فرد خود، در صورت توجه و تامین زیرساختها می ‌تواند یکی از قطبهای سوارکاری استقامت در جهان تبدیل شود.