به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی از هر دستگاه دیگری به هویت انقلاب اسلامی نزدیکتر است، گفت: این سازمان با توجه به نوع فعالیتها، درد و سوز انقلاب را دارد.

حداد عادل: سازمان تبلیغات اسلامی به هویت انقلاب نزدیک است

دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تعامل و همکاری مناسب مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی با مجلس، به فلسفه وجودی این سازمان اشاره و با طرح این سؤال که چرا در نظام جمهوری اسلامی به چنین سازمانی احتیاج داریم، گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت وظیفه‌ای نسبت به دینداری مردم بر عهده نداشت و این خود مردم بودند که به طرق مختلف از دین محافظت می‌کردند. طبیعتا در چنین شرایطی وضعیت دینداری در جامعه از انسجام لازم برخوردار نبود.

حداد عادل با تأکید بر اینکه در جامعه امروز ما هم دینداری نباید به امری صرفا دولتی و حکومتی تبدیل شود، افزود: از طرفی حکومت اسلامی نمی‌تواند دین مردم را به حال خود رها کند و باید به آن نظم و انسجام دهد. به همین دلیل سازمان تبلیغات اسلامی در همان اوایل انقلاب تأسیس شد. بنابراین، بازیگر اصلی دینداری در کشور خود مردم هستند و ما فقط باید به آن نظم داده و از انحراف آن جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از هر دستگاه دیگری به هویت انقلاب اسلامی نزدیک‌تر است. گوشت و پوست و خون این سازمان با انقلاب اسلامی عجین شده است. بنابراین ما به عنوان کمیسیون فرهنگی علاقه‌مندیم که این سازمان‌ تقویت بشود.

مطهری: نقش سازمان تبلیغات در مقابله با تهاجم فرهنگی قابل توجه است

علی مطهری نیز با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی نقش مهمی در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی ایفا کرده است، گفت: فعالیتهای سازمان نسبت به بودجه کم اختصاص یافته به آن، تنوع و گستردگی زیادی دارد و تعامل این سازمان با مجلس نیز در سطح مناسبی است.

هدایت خواه: سازمان تبلیعات مهمترین نهاد ترویج فرهنگ دینی در جامعه است

ستار هدایت خواه در مورد لزوم تقویت بودجه سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اختصاص بودجه 100 میلیاردی به سازمان تبلیغات اسلامی یک ضرورت است. در حالی که بودجه یکی از معاونتهای دستگاهی فرهنگی، امسال حدود پنجاه و شش میلیارد تومان بوده است، یعنی کمی بیشتر از کل سازمان تبلیغات اسلامی با تمام مؤسسات وابسته به آن.

وی مهمترین نهاد ترویج فرهنگ دینی در جامعه را سازمان تبلیغات اسلامی دانست و با اشاره به تأسیس این سازمان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1360 و اهمیت آن، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی همواره منشأ خدمات فرهنگی فراوانی در کشور بوده است.

وی نقاط قوت سازمان را بسیار فراوان دانست و گفت: یکی از نقاط قوت سازمان این است که در حوزه های مختلفی چون خبرگزاریها، انتشارات، فعالیتهای قرآنی، پژوهشی و آموزشی، بازیهای رایانه ای و غیره وارد شده است. بنابراین سازمان در مقایسه با بعضی از دستگاههای فرهنگی که اعتبارات بیشتری دارند، عملکرد موفقی داشته است.

دستغیب: سازمان تبلیغات با بودجه کم بازدهی خوبی دارد

سید احمدرضا دستغیب نماینده دیگر مجلس نیز در مورد سازمان گفت: خوشبختانه نهادی چون سازمان تبلیغات اسلامی به شرح وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه پرداخته و در این راه موفق هم بوده است.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله دستگاه‌هایی است که همواره تعامل خوبی با مجلس داشته و با آن که این سازمان از بودجه و امکانات وسیع برخوردار نیست اما بازدهی خوبی دارد و فعالیتهای گسترده آن در حوزه فرهنگ دینی قابل تقدیر است. سازمان در بحث عدم موازیکاری و تمایز فعالیت‌هایش با دستگاه‌های دیگر بسیار موفق عمل کرده است.

حجت الاسلام اکرمی: پیشنهادات سازمان در برنامه پنجم توسعه بسیار موثر خواهد بود

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی نیز در حاشیه این نشست، گفت: تعامل دوسویه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به اعمال پیشنهادات سازمان در برنامه پنجم، بسیار سازنده خواهد بود.

وی افزود: تبادل نظر و تبادل اندیشه برکات بسیاری را در کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارد که لازم است پیش از آن، ظرفیت‌های فرهنگی کشور شناسایی شود تا هماهنگی و تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.

اکرمی در ادامه با دعوت از سازمان تبلیغات اسلامی به همکاری و هماهنگی بیشتر با سایر متولیان فرهنگی و دینی در کشور چون وزارت ارشاد اسلامی، حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، اظهار داشت: این هماهنگی و همکاری، مانع اتلاف زمان و اقدامات تکراری می‌شود و نوآوری مناسبی را برای دستگاههای فرهنگی در دراز مدت در پی خواهد داشت. از سویی، شئونات فرهنگی نیز در زمان بسیار کوتاه‌تری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

فاطمه رهبر: توسعه فعالیتهای فرهنگی سازمان به نتایج مفیدی منتهی می‌شود

فاطمه رهبر عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مورد نشست مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: تشریح فعالیتهای مؤسسات وابسته به سازمان تبلیغات‌اسلامی و ارائه مطالبات و مشکلات آنان در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی این سازمان در کشور، قطعا به نتایج مفیدی منجر خواهد شد.

فاطمه رهبر در ادامه با اشاره به ورود هجمه فرهنگی به کشور، تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به نیاز فراوان جامعه اسلامی ایران به طرح و برنامه‌های فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و اثرات این دو در بسترهای فرهنگی کشور، وظیفه سنگینی بر دوش دارد.

دومین نشست مشترک مسئولان سازمان تبلیغات‌اسلامی و اعضای کمیسیون فرهنگی ، به همت معاونت امور مجلس و استان های سازمان با حضور دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در اردوگاه شهید حقانی کرج، متعلق به مؤسسه فرهنگی تسنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.