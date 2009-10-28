به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدعلی علوی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بوشهری با بیان اینکه هم اینک برای این افراد زمین در نظر گرفته شده است، افزود: در مرحله نخست این طرح سه میلیون و 960 هزار نفر در سایت اداره تعاون برای شرکت در پروژه مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

وی روند پیشرفت پروژه مسکن مهر را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و تلاش دولت روند پیشرفت پروژه مسکن مهر در کشور روند مثبت و خوبی دارد.

علوی با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 هزار و 473 تعاونی مسکن مهر در کشور فعال هستند، گفت: هم اینک بیش از 800 هزار نفر در حال آماده سازی زمین هستند و عملا وارد کار شدند.

وی در خصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: تا چند ماه پیش به دلیل اینکه بانکها ساز و کار مشخصی برای پرداخت تسهیلات نداشتند در زمینه پرداخت مشکلاتی داشتند که دولت مجبور شد خود یک خط اعتباری ویژه به این امر اختصاص بدهد و برای راحت تر کردن کار مردم این خط اعتباری را فقط به بانک مسکن اختصاص داد و در حال حاضر پرداخت تسهیلات آماده سازی که یک میلیون تومان و تسهیلات ساخت که 14 میلیون تومان بوده، شروع شده است.

وی در خصوص استانهایی که خود زمین آماده داشتند نیز گفت: در این استانها با توجه به اینکه زمین آماده بود تقریبا یک سال از برنامه جلوتر بودند و در حال حاضر بیش از هزار واحد در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شده است.

علوی در ارتباط با افرادی که انصراف داده اند نیز اظهار داشت: 116 هزار و 860 نفر در کشور از پروژه مسکن مهر انصراف داده اند.