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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

اکبری در گفتگو با مهر:

اعزام زائر به عتبات هیچ سودی برای سازمان حج ندارد

اعزام زائر به عتبات هیچ سودی برای سازمان حج ندارد

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه این سازمان از اعزام زائران به عتبات حتی یک ریال هم منتفع نیست، گفت: برخی که در گذشته از اعزام زائران انفرادی به عتبات سود می بردند اکنون علیه سازمان حج صحبت می کنند.

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخی به دنبال منافع خود هستند و می خواهند سود کلانی نصیبشان شود به همین دلیل است که بر روند اعزام زائران به عتبات عالیات اعتراض می کنند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: سازمان حج براساس یک تجربه چندین ساله در حوزه های حج تمتع، عمره و سوریه فعالیت می کند و بر همین اساس نیز یکسری ضوابط و مقررات وجود دارد و یکسری استانداردهایی تعریف شده که آنها را به درستی اعمال می کند.

اکبری با اشاره به اینکه سازمان حج در بحث عتبات حتی یک ریال نیز منتفع نیست، گفت: سازمان از طریق زائر پولی دریافت نمی کند به همین دلیل، اینکه برخی ها عنوان می کنند سازمان به دلیل منافع خود نسبت به اعزام زائر اقدام می کند درست نیست.

به گفته این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت پس از متوقف شدن اعزام انفرادی زائران، عده ای متضرر شدند و به دنبال بهانه گیری و آوردن دلایل واهی و تهمت به سازمان هستند در صورتی که اینگونه نیست و طی این مدت اعزام زائران به عتبات عالیات عراق ساماندهی شده است.

اکبری با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس با سازمانی تعارف ندارند و چنانچه مشکلی در خصوص عملکرد سازمان حج وجود داشت اعلام کرده و تذکر می دادند، اظهار داشت: این در حالی است که نمایندگان مجلس فعالیتهای سازمان حج را پس از بررسی تائید کرده اند.

کد مطلب 972883

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