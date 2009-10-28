به گزارش خبرنگار مهر، این تیم اصفهانی که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است در غیاب دو بازیکن خود که همراه تیم فوتسال امید ایران عازم ویتنام شده‌اند، روز جمعه راهی امارات خواهد شد.

علی اصغرحسن‌زاده و احمد اسماعیل پور دو بازیکن تیم فوتسال فولادماهان اصفهان هستند که تیم فوتسال امید ایران را در بازیهای داخل سالن آسیا همراهی می کنند و در اردوی دوبی امارات حضور نخواهند داشت.

محل برپایی اردوی تیم فوتسال فولادماهان در امارات باشگاه ایرانیان خواهد بود.

مسئولان باشگاه فولادماهان اصفهان در تلاشند تا حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال و مدیرفنی این تیم را نیز همراه خود به امارات ببرند اما وی هنوز به درخواست اصفهانی‌ها پاسخ مثبتی نداده است.