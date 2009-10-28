به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه آهنگسازان و ترانه سرایان آمریکا اعلام کرد کلیه اعضای این اتحادیه می‌توانند در نشست مهمی که شانزدهم نوامبر در بربنک کالیفرنیا برگزار می‌شود حضور یابند. اتحادیه آهنگسازان سینما و تلویزیون آمریکا بیش از 1200 عضو دارد وآهنگسازان بازی‌های ویدیوئی و رایانه‌ای هم در میان آنان به چشم می خورند.

در دهه گذشته آهنگسازان و نهادهای مربوط به آنان اختلاف نظرهای بسیاری داشتند و این امر منجر به پراکندگی آنان شده است. اعضا و رهبران ارکسترها و نوازندگان تا کنون به تابعیت از فدراسیون موسیقی‌دانان آمریکا تعلق خاطر بیستری نشان داده‌اند. اما آهنگسازان و ترانه سرایان، اتحادیه آهنگسازان و ترانه سرایان سینما و تلویزیون آمریکا را ترجیح داده‌اند.

در دهه‌های 50 و 60 انجمن آهنگسازان و ترانه سرایان از قدرت و نفوذ مطلوب برخوردار بود. اما از سال 1972 و از زمانی که اتحادیه بر سر حقوق مادی و معنوی آثار اعضای خود از استودیوها و شبکه‌های تلویزیونی شکایتی به دادگاه تسلیم کرد، تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون این انجمن را به رسمیت نشناختند.

انجمن در سال 1984 بار دیگر شکل گرفت اما به دلیل اختلاف نظرهای متعدد هرگز به اقتدار سابق دست نیافت. روند رو به نزول دستمزد آهنگسازان سینما پس از بروز بحران اقتصادی از دلایل عمده تلاش اعضای انجمن برای گردهمایی پس از ده سال است.