5 پایانه مرزی در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سعید عبدالهی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از پایانه های مرزی آذربایجان غربی با بیان اینکه از 24 پایانه مرزی کشور 17 پایانه مرزی به بهره برداری رسیده است، افزود: امسال با بهره برداری از دو پایانه مرزی مهران در ایلام و سالن تجاری مرز تمرچین در آذربایجان غربی مجموع پایانه های مرزی فعال کشور به 19 واحد افزایش می یابد.

وی با اشاره به تخصیص 370 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای ساخت و اتمام پایانه های مرزی کشور، بیان داشت: این میزان اعتبار برای احداث پایانه مرزی پلدشت، تکمیل پایانه مرزی تمرچین و سرو در آذربایجان غربی، تکمیل پایانه های مرزی مهران در ایلام، شلمچه و چزابه در استان خوزستان، باشماق در استان کردستان، لطف آباد در خراسان رضوی و بیله سوار در اردبیل از اولویتهای اساسی سازمان حمل و نقل جاده ای است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اعلام اینکه ترانزیت کالا در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.5 درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: میزان ترانزیت کالا در شش ماهه نخست سال گذشته برابر با 10 میلیون تن بود که امسال به بیش از 5.10 میلیون تن افزایش یافته است.

عبدالهی توجه به ساخت و توسعه پایانه های مرزی و افزایش اعتبارات و حمایتهای دولتی از بخش حمل و نقل را از عوامل اساسی این رشد در بخش ترانزیت کالا در کشور دانست و اظهار داشت: متاسفانه ممنوعیت ورود ناوگان جاده ای ایران به کشور عراق وجود دارد که برای حل این مشکل سعی در برگزاری نشست با مسئولان عراقی برای افزایش تعاملات سازنده و مراودات اقتصادی داریم.

وی با اشاره به افزایش ترانزیت سوخت به کشور عراق و بالعکس از مرزهای آذربایجان غربی یادآور شد: میزان ترانزیت کالا در این استان طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 150 درصد افزایش یافته است.