مرتضی تمدن در حاشیه جلسه مشترک امروز شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران و شورای برنامه ریزی شهرستان پاکدشت، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در پاکدشت با اشاره به پیشنهادهایی که به وی شده گفت: ترجیح دادم هیچ یک از پیشنهادها را قبول نکنم و در استانداری ماندگار شوم.

وی خاطرنشان کرد: استان تهران اگرچه به ظاهر عنوان استان برخوردار را یدک می کشد ولی از محرومترین استانهاست و نیاز به رسیدگی بیشتری از سوی مسئولان ارشد نظام دارد.

رئیس شورای تامین استان تهران افزود: امنیت و آسایش مردم این استان در گرو پیشرفت، توسعه و آبادانی است که تلاش می شود روند سریعتری به خود بگیرد.

تمدن در پایان تاکید کرد: امید است که شتاب بیشتر در روند امور اجرایی در استان تهران ادامه یابد تا مردم از برکات آن بهره مند شوند.

پیش از این، شایعات متعددی در خصوص تغییر استاندار تهران به گوش می رسید و حتی گفته شده بود که پست معاونت پارلمانی رئیس جمهور در انتظار اوست که با صحبت های امروز، همه این شایعات منتفی می شود.