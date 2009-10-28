به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، منابع خبری واشنگتن از انفجار بمبی در ساعات نخستین بامداد امروز در کابل خبر می دهند که طی آن شش نفر از کارکنان سازمان ملل متحد در این کشور کشته شده اند.

این کارمندان در حمله افراد مسلح ناشناس به یک مهمانخانه در پایتخت افغانستان جان خود را از دست داده اند. این حادثه پس از آن روی داد که رسانه های آمریکایی از ماه جاری میلادی به عنوان خونین ترین ماه حضور نظامیان این کشور در افغانستان یاد کردند.

به گفته "آدریان ادواردز" سخنگوی سازمان ملل متحد، سه فرد مسلح با حمله به مهمانخانه این سازمان در کابل به روی ساکنان این ساختمان آتش گشوده اند که بر اثر آن 6 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده اند.

از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد شمار کشته شدگان انفجار امروز پیشاور به 97 نفر رسیده است. در این انفجار خونین که همزمان با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان در بازار کوچکی روی داد، دهها نفر از قرنیان زیر آوار ماندند.

در همین حال "محمد نعیم" سخنگوی یگان امداد از ادامه عملیات نجات قربانیان این حادثه خبر داده است. به گفته وی در این حمله دهها نفر از شهروندان پاکستان زخمی شده اند. طبق آخرین آمار شمار مجروحان این حادثه 50 نفر اعلام شده که انتظار می رود این رقم طی ساعات آینده افزایش یابد.

منابع محلی اعلام کردند در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یک بازار شلوغ در شهر پیشاور زنان و کودکان بسیاری زخمی شدند که هم اکنون به بیمارستان ها منتقل شده اند. رسانه های محلی تلویزیون پاکستان همچنین اعلام کردند که بر اثر این انفجار شدید چندین ساختمان ویران شدند و احتمال می رود که افراد زیادی در زیر آوار مدفون شده باشند.

در همین حال در نتیجه این انفجار خسارات زیای به چندین وسیله نقلیه وارد شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و مشخص نیست که آیا این انفجار از راه دور انجام شده و یا یک حمله انتحاری بوده است.