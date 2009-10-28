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۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

صبح امروز صورت گرفت ؛

سفر تعدادی از وزیران به خراسان رضوی پیش از آغاز دور سوم سفرهای استانی

سفر تعدادی از وزیران به خراسان رضوی پیش از آغاز دور سوم سفرهای استانی

تعدادی از وزیران و معاونان رئیس جمهور در دولت دهم یک روز پیش از آغاز دور سوم سفرهای استانی دولت از صبح امروز در استان خراسان رضوی حاضر شده اند و به پیگیری اقدامات صورت گرفته در سفرهای قبلی پرداخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سفر استانی دولت دهم همزمان با میلاد ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) با سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان خراسان رضوی آغاز می شود .

دکترمحمود احمدی نژاد و اعضای هیات دولت در جریان آغاز دور سوم سفرهای استانی صبح پنجشنبه عازم مشهد مقدس می شوند .

بر اساس آنچه از قبل گفته شد در دور سوم سفرهای استانی روند اجرایی شدن کامل مصوبات دور اول و دوم سفرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین با توجه به اولویت فرهنگ در دورسوم سفر استانی هیات دولت، قرار است کارگروه فرهنگ و هنر ، نشستی با نخبگان و فرهیختگان استان و چندین برنامه فرهنگی و هنری دیگر با حضور رییس جمهور برگزار شود .

لازم به ذکر است شماری از معاونین رییس جمهور و وزراء از صبح امروز چهارشنبه عازم استان خراسان رضوی شده و با حضور در شهرستان های استان و شورای اداری ضمن پیگیری مصوبات دور اول و دور دوم سفر هیات دولت ، نیازهای جدید را مورد بررسی قرار می دهند و در پایان کارگروه های تخصصی استان  به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار خواهد شد .

کد مطلب 972960

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