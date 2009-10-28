به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدعلی اصغر تروهید در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: این واحد دانشجویی با تدابیر خوب ریاست دانشگاه آزاد و مساعدتهای وی باعث ارتقای هرچه بیشتر سطح علمی و آموزشی این دانشگاه شده است.

وی ادامه داد: این واحد با پذیرش دانشجو در شش مقطع کارشناسی ارشد یکی از بزرگترین اهداف را پیش رو دارد و افتخار دانشگاه آزاد کمک مسئولان استانی به این واحد است.

تروهید در زمینه حوزه آموزشی افزود: در حال حاضر دانشکده های فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه را در دست اجرا داریم و روند توسعه اعضا هیئت علمی و افزایش دانشجویان این دانشگاه و نیز برگزاری همایشهایی همچون همایش حکیم هزاره‌ها را می توان از مهمترین اقدامات در حوزه آموزش دانست.

وی درباره پروژه های در حال ساخت و افتتاح شده این واحد تصریح کرد: در حال حاضر امکانات رفاهی و خدماتی، ایجاد پارک دانشجویی و پارک سلامت، افتتاح خوابگاه حضرت زینب، بهره برداری از آزمایشگاه و موزه دانشکده فنی مهندسی، راه اندازی سالن ورزشی امام علی (ع) از جمله پروژه های اضافه شده به دانشگاه آزاد اسلامی همدان است.

تروهید درباره اضافه شدن فضاهای جدیدی آموزشی به واحد همدان تصریح کرد: ساختمان 60 کلاسه، ساخت یادبود و المان شهدا، ساخت سالن آمفی تئاتر و بهره برداری از ساختمان علوم پایه را می توان از فضاهای جدید دانشگاه آزاد همدان دانست.

وی افزود: از تمامی مسئولان دانشگاهی و کسانی که تلاش می کنند تا فردایی بهتر در انتظار این واحد باشد تشکر و قدردانی می کنم.