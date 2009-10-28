به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در دیدار صمیمانه صدها نفر از نخبگان علمی- فرهنگی کشور با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف با ایشان در میان گذاشتند.

حضرت آیت الله خامنه ای، پس از سخنان شماری از نخبگان جوان، دیدار با جوانان فرزانه را مثل همیشه بسیار شیرین و امید بخش خواندند و تأکید کردند: جوانان نخبه و تحصیلکرده ای که فرزانگی را با تعهد و احساس مسئولیت همراه کرده اند حقیقتاً امید اصلی کشور و عامل اساسی تحقق آینده درخشان ایران محسوب می شوند.

رهبر معظم انقلاب ، با اشاره به اینکه دیدگاهها و پیشنهادهای نخبگان جوان هر سال در مقایسه با سال قبل برتر و عمیق تر می شود، افزودند: این واقعیت نشان دهنده توجه جوانان به مسائل اساسی کشور و نشانه و معنای پیشرفت است و مسئولان باید با توجه به این حقایق، برای آینده برنامه ریزی و اقدام کنند.

ایشان، تأکید نخبگان جوان برمسائلی نظیر ضرورت حرکت براساس نیازهای ملی و بومی، توجه به عنصر معنویت دینی، تقویت فرهنگِ صحیح نخبگی و اخلاقی شدن جامعه را نکاتی بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: شنیدن این نکات بسیار تعیین کننده از زبان نخبگان جوان، هرانسان متفکر، آگاه و متعهد را به یقین می رساند که شجره طیبه نظام اسلامی و این جامعه اصیل، در پرتو همین پیشرفت محسوس «مادی – معنوی – علمی و اخلاقی»، حتماً به اهداف خود خواهد رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای، با اشاره به روشن شدن تدریجی برخی حقایق خاطرنشان کردند: واقعیت این است که نظام اسلامی در گذر از حوادث پرفراز و نشیب سی سال اخیر از جمله حوادث سیاسی اخیر و به علت مقاومت در مقابل هجوم بی سابقه، همه جانبه و مستمر قدرتهای امنیتی - سیاسی- رسانه ای و تبلیغاتی جهان، از نوعی مصونیت برخوردار و به مجموعه ای مستحکم و ضد ضربه تبدیل شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، توطئه های دشمنان ملت ایران را واقعیتی انکارناپذیر خواندند و یادآور شدند البته ممکن است کسی که در داخل، محور و هم جهت با این توطئه ها قرار گرفته، خودش متوجه این ماجرا نباشد اما این مسئله، واقعیات را عوض نمی کند.

ایشان جنجال سازی و لفاظی را باعث پیچیده تر شدن مشکلات دانستند و با اشاره به برخی مسائل قبل و بعد از انتخابات افزودند: آزاداندیشی واقعی با اقداماتی مانند ایجاد کرسی های آزادِ «فکری – سیاسی» و معرفتی در دانشگاهها و بحث منطقی دانشجویان برای درک حق و حقیقت محقق می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای بحث منطقی، جوگیر نشدن و بی توجهی به تشویق ها یا تعریض های دشمنان، شنیدن سخنان مختلف، آزادانه فکر کردن و برگزیدن بهترین سخنان را مبنای پیشرفت حقیقی و عناصر آزادی واقعی دانستند و تأکید کردند: اگر غیر از این شد باید منتظر حوادث و آشفتگی ها بود همانگونه که جنجال قبل از انتخابات به جنجال بعد از انتخابات منجر شد بخصوص وقتی که دست بیگانه هم در مسائل دخالت کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، انصاف در انتقاد را ضروری دانستند و افزودند: البته اگر صدا و سیما می توانست واقعیات و پیشرفت های کشور را بطور کامل، بدرستی و با هنرمندی منعکس کند، امید نسل جوان به آینده و خشنودی و سرافرازی مردم، به مراتب بیش از وضع فعلی بود اما بهرحال در انتقاد از هر مسئله و دستگاهی باید انصاف را هم در نظر گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای، اصلی – فرعی نکردن مسائل را از جمله عوامل غیرمنصفانه عمل کردن برخی مطبوعات خواندند و افزودند: البته مسائل فرعی نیز کم اهمیت نیست اما در حوادث پس از انتخابات، اصل انتخابات و حضور پرعظمت و نصاب شکن مردم، مسئله اصلی و بقیه مسائل فرع بود اما عده ای با بی انصافی بگونه ای دیگر عمل کردند.

رهبرانقلاب اسلامی، زیر سئوال بردن اصل انتخابات را بزرگترین جرم خواندند و با انتقاد از بی توجهی برخی به این جرم افزودند : همان فردای انتخابات عده ای بدون دلیل و استدلال، آن انتخابات عظیم را دروغ خواندند آیا این جرم کمی است.

ایشان افزودند: دشمن هم از این بی انصافی حداکثر استفاده را کرد و در داخل هم عده ای که از اول با نظام اسلامی موافق نبوده اند با توجه به صحنه گردانی و میدانداری برخی از عناصر خود نظام، فرصت را مغتنم شمردند و آن حوادث پیش آمد.

رهبر انقلاب اسلامی با اعلام برخی مسائل پشت صحنه، به دادن پیغام به عناصرصحنه گردان در اولین ساعات پس از انتخابات اشاره کردند و افزودند: در همان ساعات اول به آنها پیغام خصوصی دادم که شما در حال شروع برخی مسائل هستید اما دیگران از آنها سوءاستفاده می کنند و شما نمی توانید ماجرا را کنترل کنید و همانطور هم شد. در حالیکه کسانی که وارد عرصه سیاست می شوند باید مثل شطرنج باز ماهر، حرکات و تغییرات بعدی عرصه را نیز محاسبه و پیش بینی کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنانشان در نماز جمعه پس از انتخابات افزودند: ابتدا پیغام خصوصی و نصیحت لازم داده شد اما وقتی انسان ناچار می شود برخی مسائل را علناً نیز ابراز می کند.ایشان با اشاره به مخالفت و خط زدن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا در برخی حوادث اخیر سئوال کردند: معنای واقعی این مسائل چیست؟

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین مواجهه کردن مجموعه ای از مردم با نظام و کشور را آنهم در حالی که این مجموعه، صادقانه و بدون سوء نیت وارد میدان انتخابات شده بودند، خلافی بزرگ دانستند.

ایشان درباره انتقاد از رهبری نیز خاطرنشان کردند: البته انتقادها هم اکنون نیز بیان می شود و بنده هم آنها را دریافت می کنم.



رهبر معظم انقلاب اسلامی، دربخش دیگری از سخنان خود پیشرفتهای کنونی کشور را برآیند برنامه ریزیهای گذشته و تلاشهای جاری برشمردند و افزودند: بینش سیاسی و رسوخ مفاهیم و مبانی دینی در عمق اندیشه های جوانان نشان می دهد که نسل جوان امروز را نمی توان متوقف کرد و این حقیقت ناب ضامن استمرار پیشرفت کشور است.

ایشان، علم و تحقیق را رمز پیشرفت و اقتدار هر کشور نامیدند و خاطرنشان کردند: بیگانگان با درک این مسئله، محیط های دانشگاهی و دانشجویی را آماج توطئه قرار داده اند تا به هر شکل ممکن در روند فعالیتهای علمی اختلال ایجاد کنند و جوانان عزیز و باهوش، نگذارند این تیر دشمن، به هدف بخورد.

رهبر انقلاب اسلامی، استقلال حرکات و فعالیتهای علمی – هنری و سیاسی کشور از خارج را لازمه استقلال واقعی ملت دانستند و با توصیه مؤکد به جوانان نخبه برای شکرگذاری نعمت هوش و استعداد خدا دادی افزودند: شناخت نعمت، درک الهی بودن آن و استفاده از آن در جهت صحیح، سه عنصر اصلی شکر نعمات الهی هستند.

ایشان، مسئولان را هم به شکرگذاری نعمت وجود نخبگان فراخواندند و تأکید کردند: باید از مجموعه عزیز و محترم نخبگان در جهت صحیح و پیشرفت واقعی کشور بهره برد.

در این دیدار همچنین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به برگزاری سومین همایش نخبگان جوان کشور اعلام کرد: بنیاد نخبگان برای شناسایی و حمایت مستمر از نخبگان علمی – فرهنگی – قرآنی و ادبی سراسر کشور برنامه های مختلفی را در دست برنامه ریزی یا اجرا دارد.

دکتر سلطانخواه ارتقا و ثمردهی عینی تلاش های نخبگان را در جامعه محور سومین همایش نخبگان اعلام کرد و افزود: برای حمایت بیشتر از مبتکران و نوآوران لایحه ای تهیه و تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب آن گام مهمی برای حمایت از نوآوری علمی در کشور برداشته شود.

درابتدای این دیدارآقایان و خانمها: محمدهادی فروغمند عراقی – دارنده مدال طلای ملی و طلای المپیاد جهانی کامپیوتر، دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران- راضیه طبائیان – دانش آموخته رتبه اول رشته روانشناسی - دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان- فرشید امیری – نفر برتر جشنواره شیخ بهایی و جشنواره جوان خوارزمی- سیدپیمان شریعت پناهی – دارنده طلای ملی و نقره المپیاد جهانی فیزیک، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه صنعتی شریف- سماء گلیایی – دارنده طلای ملی و برنز المپیاد جهانی کامپیوتر، دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس- سیداحسان آذرم سا - دارنده طلای ملی و برنز المپیاد جهانی ریاضی، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف- زهرا محمودی - دانشجوی نمونه کشوری در سال 87 رشته هنر نقاشی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس- محمود وحید نیا - دانشجوی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

نکات مهمی که نخبگان جوان در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی مطرح کردند به این شرح است:

- لزوم ترسیم تصویری روشن از آینده مبتنی بر تمدن اسلامی-ایرانی و تبیین نیازهای راهبردی کشور به منظور جهت دهی کلان به تلاشهای نخبگان

- تقویت بیشتر فرهنگ، تعهد، مشکل گشایی اجتماعی و اصلاح و ارتقای جامعه در میان نخبگان

- توجه کامل به جوهره و متون اصیل اسلامی به عنوان منابعی بسیار قوی برای ارتقای سطح علوم انسانی در کشور و در جهان

- توجه به عنصر معنویت دینی در فعالیتهای علمی پژوهشی

- تقویت و حمایت کافی از شرکتهای دانش بنیان

- پیشنهاد تشکیل مرکزی برای سیاست گذاری های کلان و بلندمدت علمی

- ضرورت تعمیق و اثرگذاری بیشتر جنبش نرم افزاری و تولید علم

- برنامه ریزی برای حمایت دراز مدت از نوآوران و مبتکران بزرگ در دانشگاهها و مراکز علمی

- استفاده از هنر و ظرفیتهای آموزش و پرورش برای ایجاد و تقویت روحیه نوآوری در جامعه

- ضرورت اقدام برنامه ریزی شده و هدفمند برای ایجاد تحول در دیدگاه جامعه نسبت به هنر

- ضرورت تقویت فضای نقد و نقادی

- لزوم اخلاقی شدن جامعه