به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، منابع فلسطینی از تحت فشار بودن ابومازن برای از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

این منابع در گفتگو با این روزنامه اسرائیلی گفته اند که برخی مقامهای عرب از ابومازن خواسته اند بدون تعیین پیش شرط برای صهیونیستها بر سر میز مذاکرات سازش با این رژیم بنشیند.

به گفته این منابع، اعراب از این رو بر فشارهای خود بر ابومازن در این راستا افزوده اند وی را وادار به کنار گذاشتن شرط توقف شهرک سازی صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی کنند.

بر این اساس این مقامها مدعی شده اند موضع ابومازن سبب می شود تل آویو وی را مسئول طولانی شدن روند از سر گیری مذاکرات سازش معرفی کند.

منابع فلسطینی همچنین از توافق شماری از سران کشورهای عربی با دولت آمریکا برای همکاری در زمینه از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه خبر دادند.

طبق این توافق مقامهای عرب متعهده شده اند در صورت تلاش آمریکا برای مجاب کردن رژیم صهیونیستی با هدف آغاز مذاکرات، موافقت طرف فلسطینی را برای تغییر برخی شرایط مطرح شده درباره این مسئله را جلب نمایند.