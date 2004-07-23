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۲ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۶

گزارش هاي خبرنگار اعزامي "مهر" از جام ملت هاي آسيا - چين ( 136)

علي كريمي : عمان را هم شكست مي دهيم

با يكدلي و انسجامي كه بين بازيكنان تيم ملي وجود دارد عمان را هم شكست خواهيم داد كه در اين صورت تصور نمي كنم براي صعود به مرحله بعدي با مشكل خاصي روبرو باشيم .

علي كريمي هافبك تكنيكي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگاراعزامي "مهر" به چين ضمن بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه عمان اردوهاي بلند مدتي را دراروپا پشت سر گذاشته وازانضباط تيمي و تاكتيك گروهي مناسبي برخوردار است ولي تصور نمي كنم اين تيم توان رويارويي با بازيكنان خلاق و تكنيكي تيم ملي را داشته باشد و با يكپارچگي كه در بين تمام بازيكنان وجود دارد اين بازي را هم با پيروزي پشت سر خواهيم گذاشت .
كريمي درباره نخستين ديدار تيم ملي مقابل تايلند يادآور شد : در اين ديدار تمام تلاش ما اين بود كه سه امتياز اين ديدار را بدست آوريم تا گام اول را محكم برداريم . البته نيمه اول بدليل گرما و هواي شرجي تاحدودي دچار مشكل شديم ولي در نيمه دوم با كاهش دماي هوا شرايط مساعدتر شد و توانستيم عرصه را بر حريف تنگ كنيم و به يك پيروزي روحيه بخش دست پيدا كنيم .
هافبك تكنيكي تيم ملي درباره مقايسه اين مسابقات با دوره گذشته جام ملت هاي آسيا اظهار داشت : در لبنان مشكل آب و هوا و تغذيه نداشتيم ولي اينجا شرايط آب و هوايي كاملا سخت و طاقت فرساست . علاوه بر اين در ايندوره ميانگين سني تيم ملي پايين تر است و تيم ملي ميانگين زير 25 سال را دارد كه اين شرايط براي تيم ملي ايده آل است و اگر با بدشانسي روبرو نشويم مي توانيم حتي در جمع چهار تيم برتر آسيا حضور يابيم .

كريمي درباره اينكه اكثر كارشناسان اعتقاد دارند كه او بايد بعنوان بهترين بازيكن ديدار با تايلند انتخاب مي شد تاكيد كرد : براي من اينگونه انتخاب ها مهم نيست و آنچه اهميت دارد موفقيت تيم ملي و خوشحالي دل مردم ايران است . براي من رضايت كادر فني و پيروزي تيم ملي از هر چيزي بيشتر اهميت دارد و بهترين پاداش است .
وي درباره حضورش در پست هافبك آزاد يادآور شد : پست در فوتبال امروز مهم نيست و بازيكن بايد توانايي بازي در هر پستي را داشته باشد . در تيم ملي هم كادر فني هر نقطه اي كه تشخيص دهند بازي مي كنم و تمام تلاشم را براي موفقيت تيم ملي بكار خواهم گرفت .
هافبك تيم ملي درباره رويارويي احتمالي با كره جنوبي در مراحل بعدي تصريح كرد : به نظر من كره ايها در حدو اندازه دوره هاي گذشته  نيستند و با تيم اصلي شان به اين بازيها نيامدند و بيشتر سرمايه گذاري شان  را بر روي حضور قدرتمند تيم فوتبال المپيك خود در آتن مصروف كرده اند . بهرحال من تصور نمي كنم امسال مقابل كره با مشكل جدي روبرو باشيم و اگر با اين تيم روبرو شويم انتقام چهار سال پيش را از اين تيم مي گيريم .  
كريمي درباره شرايط اردويي تيم ملي اظهار داشت : با تلاش مسئولان فدراسيون فوتبال تمامي شرايط براي تيم ملي مهياست و كوچكترين مشكلي از نظر شرايط اردويي وجود ندارد و اميدوارم با كسب نتايج مطلوب بتوانيم پاسخگوي محبت هاي مردم باشيم .

کد مطلب 97298

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