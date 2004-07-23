علي كريمي : عمان را هم شكست مي دهيم

علي كريمي هافبك تكنيكي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگاراعزامي "مهر" به چين ضمن بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه عمان اردوهاي بلند مدتي را دراروپا پشت سر گذاشته وازانضباط تيمي و تاكتيك گروهي مناسبي برخوردار است ولي تصور نمي كنم اين تيم توان رويارويي با بازيكنان خلاق و تكنيكي تيم ملي را داشته باشد و با يكپارچگي كه در بين تمام بازيكنان وجود دارد اين بازي را هم با پيروزي پشت سر خواهيم گذاشت .

كريمي درباره نخستين ديدار تيم ملي مقابل تايلند يادآور شد : در اين ديدار تمام تلاش ما اين بود كه سه امتياز اين ديدار را بدست آوريم تا گام اول را محكم برداريم . البته نيمه اول بدليل گرما و هواي شرجي تاحدودي دچار مشكل شديم ولي در نيمه دوم با كاهش دماي هوا شرايط مساعدتر شد و توانستيم عرصه را بر حريف تنگ كنيم و به يك پيروزي روحيه بخش دست پيدا كنيم .

هافبك تكنيكي تيم ملي درباره مقايسه اين مسابقات با دوره گذشته جام ملت هاي آسيا اظهار داشت : در لبنان مشكل آب و هوا و تغذيه نداشتيم ولي اينجا شرايط آب و هوايي كاملا سخت و طاقت فرساست . علاوه بر اين در ايندوره ميانگين سني تيم ملي پايين تر است و تيم ملي ميانگين زير 25 سال را دارد كه اين شرايط براي تيم ملي ايده آل است و اگر با بدشانسي روبرو نشويم مي توانيم حتي در جمع چهار تيم برتر آسيا حضور يابيم .

كريمي درباره اينكه اكثر كارشناسان اعتقاد دارند كه او بايد بعنوان بهترين بازيكن ديدار با تايلند انتخاب مي شد تاكيد كرد : براي من اينگونه انتخاب ها مهم نيست و آنچه اهميت دارد موفقيت تيم ملي و خوشحالي دل مردم ايران است . براي من رضايت كادر فني و پيروزي تيم ملي از هر چيزي بيشتر اهميت دارد و بهترين پاداش است .

وي درباره حضورش در پست هافبك آزاد يادآور شد : پست در فوتبال امروز مهم نيست و بازيكن بايد توانايي بازي در هر پستي را داشته باشد . در تيم ملي هم كادر فني هر نقطه اي كه تشخيص دهند بازي مي كنم و تمام تلاشم را براي موفقيت تيم ملي بكار خواهم گرفت .

هافبك تيم ملي درباره رويارويي احتمالي با كره جنوبي در مراحل بعدي تصريح كرد : به نظر من كره ايها در حدو اندازه دوره هاي گذشته نيستند و با تيم اصلي شان به اين بازيها نيامدند و بيشتر سرمايه گذاري شان را بر روي حضور قدرتمند تيم فوتبال المپيك خود در آتن مصروف كرده اند . بهرحال من تصور نمي كنم امسال مقابل كره با مشكل جدي روبرو باشيم و اگر با اين تيم روبرو شويم انتقام چهار سال پيش را از اين تيم مي گيريم .

كريمي درباره شرايط اردويي تيم ملي اظهار داشت : با تلاش مسئولان فدراسيون فوتبال تمامي شرايط براي تيم ملي مهياست و كوچكترين مشكلي از نظر شرايط اردويي وجود ندارد و اميدوارم با كسب نتايج مطلوب بتوانيم پاسخگوي محبت هاي مردم باشيم .