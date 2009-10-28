عادی سازی روابط اعراب و رژیم اسرائیل با نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه اردنی الغد در مقاله ای نوشت : طرح جدید آمریکا و اسرائیل با هدف عادی سازی روابط که توسط جرج میچل (فرستاده ویژه باراک اوباما به خاورمیانه) به کشورهای عربی پیشنهاد شده، اهداف رژیم صهیونیستی را از مرحله حرف و شعار به مرحله عمل درآورده و به معنای اعتراف و مشروعیت بخشیدن به این رژیم غاصب است.

طرح جدید به گونه ای است که عادی سازی روابط در صدر فهرست حل نهایی مسائل (آوارگان ، قدس ، شهرک سازی ، مرزها، امنیت ، آب) قرار می گیرد و در حقیقت حقوق فلسطینیان را نادیده گرفته و طرح صلح عربی را که مورد اتفاق کشورهای عربی بوده خنثی می کند.

این در حالی است که طرح صلح عربی، عقب نشینی رژیم اسرائیل تا مرزهای 1967 و بازگشت آوارگان بر اساس قطعنامه 194 سازمان ملل متحد و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس را شرط عادی سازی روابط با اسرائیل قرار داده است.

از سویی دیگر نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) اعلام کرده که خواستار تشکیل کشور فلسطین بدون حاکمیت و بدون سلاح در مقابل عادی سازی روابط با کشورهای عربی است و با فشارهای لابی صهیونیستی در آمریکا بر اوباما خواستار فشار آوردن به اعراب برای عادی سازی روابط با اسرائیل به عنوان اولین قدم و نشان دادن حسن نیت برای رسیدن به صلح است.

در این مقاله آمده است : روابط آشکار و غیر آشکار برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در طی سالهای گذشته نشان داده که این روابط هیچ گاه به درجه روابط عادی بین ملتهای عربی و اسلامی با این رژیم نخواهد رسید و ملتهای منطقه رژیم اسرائیل را یک رژیم اشغالگر و غاصب اراضی و تاریخ فلسطین می دانند.

کارشناسان هشدار می دهند هدف رژیم صهیونیستی از عادی سازی روابط با کشورهای عربی مشروعیت بخشیدن به این رژیم در بین کشورهای عربی و خارج کردن آنها از دایره اختلاف و جنگ و به دنبال آن گشودن بازارهای عربی بر روی محصولات کشاورزی و صنعتی اسرائیل و تقویت اقتصادی این رژیم برای بلعیدن باقیمانده فلسطین و ملت مظلوم آن است و عادی سازی روابط را به هدیه ای مجانی برای رسیدن به اهداف این رژیم غاصب و تحقق آرزوی توسعه این رژیم "از نیل تا فرات " می دانند.

میچل در این راستا با طرح عادی سازی جزئی، از کشورهای عربی خواسته هر کدام از آنها در حد توان و امکانات و شرایط سیاسی داخلی روابط را با اسرائیل آغاز کنند و کم کم آن را توسعه دهند.