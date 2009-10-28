تونل توحید تاثیر قابل توجهی در مهمترین محور مواصلاتی تهران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اعلام این مطلب گفت: اگر بتوانیم بزرگراههای شرقی غربی و شمالی جنوبی شهر تهران را مجهز به حمل و نقل عمومی کنیم و اتوبوسها به صورت سریع در این مسیرها تردد کنند و این حمل و نقل سریع، راحت و ارزان تر شود و به صورت شبکه همدیگر را پوشش دهد و سفرهای مردم قابل مدیریت باشد می توانیم پاسخگوی نیازهای حمل و نقلی مردم باشیم.

سرهنگ هادی هاشمی ادامه داد: البته در کنار این وسائل نقلیه باید حمل و نقل ریلی نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع وسیله های نقلیه باید کارشناسی شود به عنوان مثال وسیله ای همچون تاکسی که در فرهنگ ما جزو حمل و نقل عمومی به حساب می آید باید تبدیل به وسیله نقلیه عمومی لوکس شود. میانگین مسافرهایی که یک تاکسی جابجا می کند در هر سفر 6/1 تا 2 نفر است این در حالی است که مسافران یک اتوبوس برابری می کند با 30 دستگاه تاکسی . یک اتوبوس با فاصله ای که با خودرو مقابل ایجاد می کند نزدیک به 20 متر فضا اشغال می کند در حالی که 30 دستگاه تاکسی نزدیک به 300 متر فضا می گیرد. مگر ما در تهران چه میزان معابر داریم که به این وسائل نقلیه اختصاص دهیم؟ صحبتهای من این معنی را ندارد که ما در تهران خودرو زیاد داریم بالعکس کم داریم. سرانه خودرو در تهران به ازای هر 10 نفر 4/1 است در حالی که در کشورهای پیشرفته این میزان تا چند برابر بیشتر است. ما خودرو بیشتر نداریم، بستر عبوری خوبی هم داریم اما مدیریت راهبردی نمی کنیم. ترافیک ما فله ای است و هر کس هر مقدار که می خواهد از معابر شهری می تواند استفاده کند.

این مقام ارشد در راهنمایی و رانندگی تهران در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به اثرات منطقه ای و فرامنطقه ای تونل توحید در کاهش بار ترافیک گفت: تونل توحید یک شاهکار است. بزرگراه نواب و چمران یک بزرگراه شهری است اما یک محور مواصلاتی برون شهری محسوب می شوند. 50 درصد از مسافرانی که از جنوب کشور و از سمت قم وارد تهران می شوند و قصد رسیدن به شهرهای شمالی کشور را دارند از این بزرگراه استفاده می کنند و از بزرگراههای نواب، چمران، صدر و شهید بابایی خود را به شهرهای شمالی می رسانند. در واقع افتتاح تونل توحید می تواند کاهش بار ترافیکی در بزرگراههای تهران به خصوص در دو بزرگراه نواب و چمران را در پی داشته باشد. این قبیل پروژه ها همچون پل روشندلان تاثیر زیادی در کاهش بار ترافیک درون شهری تهران خواهد داشت.

سرهنگ هاشمی با تاکید بر تاثیر تونل توحید بر تسهیل سفرهای درون شهری بزرگراهی افزود: این تونل یک افتخار برای پایتخت محسوب می شود که از لحاظ معماری نیز منظر زیبایی در شهر بوجود می آورد. با توجه به محلی که تونل واقع شده پیش بینی می کنیم نزدیک به 70 درصد بار ترافیک این محدوده را در خود جای دهد و باعث همین مقدار کاهش بار ترافیکی در منطقه شود که اثرات آن را متعاقبا در دیگر مناطق شهر نیز مشاهده خواهیم کرد.