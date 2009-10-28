به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواست برای تصمیم گیری درباره استراتژی جدید خود در افغانستان سرعت عمل به خرج دهد.

به گفته رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا، واشنگتن بارها اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار داده، اما این اقدام تا کنون نتیجه ای نداشته است.

این در حالی است که اطرافیان اوباما از ادامه بحثهای درون دولت وی برای تصمیم گیری درباره اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان خبر می دهند. ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در افغانستان از دولت آمریکا خواسته است 40 هزار نیروی دیگر به این کشور بفرستد.

مک کین که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو می کرد از تعلل دولت آمریکا برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان انتقاد کرده و افزود: هر گونه کارشکنی در این کار سبب به هدر رفتن تلاشهای واشنگتن برای برقراری امنیت در افغانستان خواهد شد.

خبر دیگر اینکه شمار تلفات انفجار امروز در مهمانخانه سازمان ملل متحد واقع در کابل به 12 نفر رسیده است. در بین قربانیان این حادثه که توسط سه تروریست انتحاری رخ داده است علاوه بر اجساد این سه نفر، 6 کارمند سازمان ملل متحد و سه نفر از شهروندان افغانی دیده می شود.

به گفته شاهدان عینی سه فرد مذکور در حالی که جلیقه های حاوی مواد انفجاری بر تن داشته اند به سوی ساکنان این ساختمان آتش گشوده و در نهایت خود را منفجر کرده اند.

کارشناسان معتقدند طالبان در این حمله تهدید خود برای جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را عملی کرده است. شورشیان تهدید کرده اند در صورت برگزاری انتخابات افغانستان، برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در آن تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.

در عین حال "کای ایده" رئیس ناظران بین المللی انتخابات افغانستان ضمن رد خواسته شورشیان گفته است که نهادهای بین المللی دولت این کشور را در این میان تنها نگذاشته و تلاش خود را برای برقراری ثبات در منطقه به کار خواهند گرفت.