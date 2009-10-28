مجمع خیران سلامت استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در نشستی که عصر چهارشنبه در دفتر آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین برگزار شد، سیدرضا نیری دبیر کل مجمع خیران کشور و مشاور وزیر بهداشت هدف از تاسیس این مجمع را انسجام بخشی به اقدامات نوع دوستانه افراد خیر و کمک به آحاد نیازمندان جامعه در امر بهداشت و درمان عنوان کرد.

نیری افزود: مجمع خیران سلامت کشور بیش از پنج هزار عضو دارد و از زمان تشکیل آن در سال 77 تاکنون بیش از 60 طرح بزرگ را در حوزه سلامت اجرا کرده است.

وی با اشاره به تعامل مجمع خیران سلامت با اصناف یادآور شد: خیران سلامت تعهد کرده اند تا پایان امسال 250 میلیارد تومان برای امور خیریه اهدا کنند.

سید مجتبی سید صادقی نماینده مجمع خیران سلامت در دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین نیز در این نشست گفت: از سه ماه نخست فعالیت مجمع در استان تاکنون کلنگ چند طرح عمرانی و خدماتی در زمینه بهداشت و درمان به زمین زده شده است و طرحهایی مانند مرکز بهداشتی ودرمانی آبیک، شیمی درمانی قدس قزوین و تجهیزات بیمارستان مینودر نیز در دست اجراست.

در ادامه اعضا هیئت امنا و هیئت رئیسه مجمع خیران سلامت دفتر قزوین به مدت چهار سال انتخاب شدند.

فاطمه اشدری، جلال امینی، سیدمحمود سیدی، سیدتقی تقوی، محمد حسینی، نادر محمدزاده، حمیدرضا جوادی، علی اکبر زینالو و حسین گروسی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و همچنین صباغ و سررشته داری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

همچنین ابوالفضل اصفهانی به عنوان بازرس اصلی و علی صالحی شهیدی به عنوان بازرس علی‌البدل مجمع خیران سلامت استان قزوین انتخاب و کار خود را آغاز کردند.

ریاست هیئت امنا مجمع را آیت الله باریک بین، امام جمعه قزوین بر عهده خواهد داشت.