شركت فيلمسازي هاليوودي درباره ايران فيلم مي سازد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ورايتي يك شركت فيلمسازي هاليوودي مي خواهد فيلمي را بر اساس داستان "لوليتا خواني در تهران" از نوشته هاي آذر نفيسي بسازد. احتمالا در اين فيلم شهره آغداشلو به ايفاي نقش خواهد پرداخت. داستان اين كتاب برگرفته از زندگي واقعي نفيسي است. او كه به عنوان استاد ادبيات در دانشگاه مشغول تدريس بود استعفا مي دهد.نفيسي پس از استعفا طي جلساتي كه در خانه اش برگزار مي كند با همراهي هفت تن از دانشجويان نمونه زن خود به بررسي ادبيات غرب مي پردازد.

اين فيلم محصول شركت فيلمسازي اينداستري اينترتنميت است و نگارش فيلمنامه آن را الكساندرا كراپانزانو برعهده دارد.

گفتني است شهره آغداشلو كه در فيلم "خانه اي از شن و مه" با بن كينگزلي همبازي بود براي بازي در آن فيلم جوايز متعددي را كسب كرد.

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