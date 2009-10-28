عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس بررسی شد/ کرانچار فهرست نیم فصل را بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ظهر چهارشنبه با حضور حبیب کاشانی، محمود خوردبین، زلاتکو کرانچار، حسین عبدی، تومیسلاو ایوکویچ و احمدرضا عابدزاده در محل باشگاه برگزار شد، آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس ارزیابی و مسایل و مشکلات تیم، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه حبیب کاشانی با بیان اینکه نتیجه بازی با تراکتور سازی رضایت بخش است، عملکرد کلی تیم را قابل قبول ندانست که کرانچار، به عنوان سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی، توضیحات لازم را در ارتباط با این موضوع ارائه دادند. کاشانی به همرا کادر فنی همچنین اقبال مردم به احمدرضا عابدزاده را در نظرسنجی برنامه 90 به او تبریک گفتند.

در ادامه این جلسه زلاتکو کرانچار با پذیرش برخی ایرادات کارشناسان به عملکرد فنی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت : " نیمه اول بازی با تراکتور سازی برای ما بسیار پر فراز و نشیب بود و می توانست برای ما سنگین تمام شود."

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به برنامه های خود برای بهبود وضعیت تیم، افزود: "البته باید بگویم تیم ما تاکتیک، تکنیک و سازماندهی را با هم دارد و مطمئن هستم این مجموعه با گذشت زمان همه پتانسیل خود را بروز خواهد داد."

کرانچار تأکید کرد: " برای استفاده از همه بازیکنان برنامه دارم و جز چند بازیکن ثابت، بقیه به تناسب و برحسب برنامه و نیازهای ما وارد ترکیب می شوند."

وی دراین جلسه گزارشی از وضعیت کنونی تیم پرسپولیس ارائه داد و به بیان نقاط ضعف و قوت تیم پرداخت.

در این جلسه همچنین حسین عبدی، احمد رضا عابدزاده و تومیسلاو ایوکویچ نیز به بیان نظرات خود پرداختند. همچنین حبیب کاشانی از زلاتکو کرانچار خواست نظرات خود را در ارتباط با نیم فصل مشخص و بازیکنان مورد نیاز و بازیکنانی که در برنامه های وی حضور پر رنگی ندارند، را اعلام کند.

تیم فوتبال پرسپولیس تا پایان هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر با 23 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.