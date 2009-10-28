به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش از مبارزه دولت پاکستان با تروریسم حمایت کرده و در این راستا کمکهای جدیدی را به این کشور اختصاص می دهد.

وی که در جمع خبرنگاران در اسلام آباد سخن می گفت از اقدام دولت پاکستان در مبارزه با تروریسم تقدیر و خاطرنشان کرد سفر وی به این کشور نشانگر حمایت واشنگتن از این تلاشها است. کلینتون در عین حال از اختصاص کمکهای بیشتر آمریکا در این زمینه به اسلام آباد خبر داد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین ارتش پاکستان را به علت انجام عملیات شجاعانه علیه طالبان در وزیرستان جنوبی ستوده و از مردم این کشور خواست همکاری بیشتری با نظامیان دولتی برای از بین بردن حضور تروریستها در این منطقه داشته باشند.

به گفته کلینتون، دولت در حال بررسی کمکهای جدید به پاکستان در حوزه های نظامی و غیرنظامی است. وی قصد دارد در این سفر با مقامهای پاکستانی دیدار و درباره اوضاع منطقه به ویژه پس از آغاز عملیات گسترده ارتش این کشور علیه طالبان، گفتگو کند.

در همین حال گزارشها از کشته شدن دهها شورشی دیگر در ادامه عملیات ارتش در مناطق قبیله ای وزیرستان حکایت دارد. بر این اساس طی 24 ساعت گذشته نظامیان دولتی 25 نفر از نیروهای طالبان را از پای در آورده اند.

به گفته منابع ارتش پاکستان حمله نظامیان دولتی به بخش "کاریگورام" در منطقه ساراروگا سبب عقب راندن طالبان و نیز جراحت 5 سرباز ارتش شد.

گفتنی است عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه طالبان از روز هفدهم اکتبر در وزیرستان جنوبی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این عملیات بیش از 30 هزار نیروی نظامی و امنیتی پاکستان شرکت داشته و با دست کم 10 هزار نیروی شورشی در مناطق صعب العبور وزیرستان به جنگ می پردازند.