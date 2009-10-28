همکاری نزدیک ایران و ترکیه به امنیت و ثبات منطقه می انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان عصر امروز چهارشنبه در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اوضاع حساس منطقه و تهدیدهای موجود همکاری کشورهای منطقه را برای مقابله با این تهدیدات و تقویت استقرار ضروری خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید نقشی جدی در حل مشکلات ایفا کنند.

نخست وزیر ترکیه دیدگاهها و مواضع دو کشور را در بسیاری زمینه ها منطبق و مشترک توصیف کرد و با تاکید بر حق تردید ناپذیر کشورمان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تصریح کرد: ترکیه همیشه و در همه جا بر این موضع ثابت خود تاکید کرده و خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان برنامه ها و دیدارهای خود را در سفر به ایران بسیار سازنده و مثبت خواند و خواستار عملی شدن هر چه سریع تر توافقهای به عمل آمده شد.

در این دیدار سعید جلیلی نیز با اشاره به عمق روابط دوستانه و برادرانه دو کشور، تهران و آنکارا را دو شریک راهبردی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه باید ظرفیتهای گسترده خود را در مناسبات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی بیش از پیش فعال کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بر شمردن موضوعها و حوزه های مشترک و متنوع همکاری و رایزنی، شراکت راهبردی دو کشور را در مناطق مختلف بسیار با اهمیت خواند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عزم همه مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران را بر تقویت مناسبات و ارتقای سطح همکاریهای راهبردی و عمیق با ترکیه خاطرنشان ساخت و گفت: باید با تلاش و جدیت مشترک محور تاثیرگذار و سازنده ایران- ترکیه روز به روز تثبیت و تقویت شود.