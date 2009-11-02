یوشچنکو برای مقابله با آنفلوانزای خوکی از جامعه جهانی کمک خواست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی هفته نامه آلمانی اشترن، در پی همه گیری ویروس H1N1 در اوکراین و افزایش شمار تلفات مبتلایان به آنفلوانزای خوکی "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهور این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد.

یوشچنکو با بیان این که این بیماری امنیت ملی اوکراینیها را تهدید می کند از جامعه جهانی خواست کشورش را برای مقابله با آن، یاری کند. این در حالی است که آنفلوانزای خوکی تا کنون در این کشور جان 60 نفر از جمله چند پزشک را گرفته است.

طبق آمارهای دولتی، شمار مبتلایان به ویروس H1N1 در اوکراین از مرز 191 هزار نفر گذشته و این در حالی است که حدود 83 هزار نفر از مبتلایان را کودکان تشکیل می دهند.

بر اساس این گزارش بدلیل هجوم بیماران به داروخانه ها و مراکز بهداشتی، این مراکز با کمبود شدید دارو و ماسکهای بهداشتی مواجه شده اند.

گفتنی است اوکراین از جمله کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق است که طی سالهای اخیر با بحرانهای سیاسی مواجه بوده و درصد بالایی از مردم آن با فقر دست و پنجه نرم می کنند.