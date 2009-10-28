عراق وارد مرحله خطرناک شده است/ لزوم تسریع در تصویب قانون انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، علی الدباغ تاکید کرد روند سیاسی عراق وارد مرحله خطرناکی شده است.



سخنگوی دولت منتخب عراق به هنگام حضور در نخستین جشنواره فرهنگ و اطلاع رسانی، گفت : پارلمان باید هر چه سریع تر قانون جدید انتخابات را تصویب کند، زیرا روند سیاسی کشور وارد مرحله خطرناکی شده است.



وی ابراز امیدواری کرد پارلمان تا پیش از پایان هفته جاری، این قانون را تصویب کند.



دباغ هشدار داد تاخیر در تصویب قانون جدید انتخابات، عراق را وارد مرحله خلاء قانونی و مشکلاتی خواهد کرد که عواقب ناگوار و غیر قابل پیش بینی می تواند داشته باشد.



سخنگوی دولت عراق همچنین از کشف سرنخهایی درباره عاملان انفجارهای یکشنبه خونین در پی تحقیقات اولیه درباره آن خبر داد.



دباغ از وارد کردن اتهام به یک طرف خاص و همچنین بیان هر گونه جزئیات درباره نتایج تحقیقات به دست آمده تا این مرحله خودداری کرد و گفت : دستگاههای امنیتی به سرنخهایی درباره عاملان انفجارهای یکشنبه دست یافته اند و افشای آن در حال حاضر به صلاح نیست.



وی تاکید کرد : دولت عراق به دلیل اینکه تحقیقات اولیه به هیچ مدرکی درباره دخالت هیچ طرفی اشاره نمی کند، هیچ کس را متهم نخواهد کرد.



دباغ از تصمیم دولت عراق برای بازنگری جدی در ساختار و عملکرد دستگاههای امنیتی و بازخواست جدی مقصران و کسانی که در حوادث اخیر همدست تروریستها بوند، خبرداد.

خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق به علت حل نشدن اختلافاتشان درباره کرکوک، برای پنجمین بار در تصویب قانون جدید انتخابات شکست خوردند.