همایش منطقه ای ادبیات و نظریه ادبی در دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر تورج عقدایی - دبیر همایش منطقه ای " ادبیات و نظریه ادبی" در مورد تعداد مقالات همایش گفت: از مجموع 48 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 20 مقاله مربوط به اساتید، 10 مقاله مربوط به دانشجویان در حال تحصیل، 12 مقاله مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل و بقیه مقالات مربوط به شرکت کنندگان آزاد است.

عقدایی افزود: از بین مقالات رسیده به دفتر همایش 27 مقاله در کتاب مربوط به این همایش چاپ خواهد شد.

دکتر عطا الله کوپال از اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج نیز این همایش در خلاصه ای از مقاله خود با عنوان" راز و رمزهای صورت گرایی و مکاشفه معنا بدون نگریستن به معنا "گفت: صورت گرایی (فرمالیسم) در آغاز قرن بیستم در روسیه ظهور کرد و گاه این شیوه نقد ادبی با نظریه های عالمان بلاغت در ایران وجهان اسلام مقایسه شده است.

وی افزود: هم فرمالیست ها وهم علمای بلاغت با اصطلاحات متفاوت اما با مضمون مشترک، دگرگون کردن زبان را شرط لازم ظهور سخن ادبی دانسته اند و باید در نظر داشت که فرمالیسم از اساس یک نانقد و یا ضد نقد است.

دکتر حیدر حسنلو نیز درباره شعر ترکی گفت: شعر آذری از نوعی زبان حماسی و روح مقاومت و مضامین انسانی همچون همدردی، فتوت و جوانمردی وعاشقانه های نجیب و پر احساس برخوردار است و در این میان دوبیتی های بومی در ادبیات شفاهی این سامان که به بایاتی ها معروفند از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

وی در مورد بایاتها گفت: بایاتها از جمله قبایل متعددی بودند که در دوران های کوچ واتراق به آذر بایجان آمده ودر آنجا سکنی گزیدند وبعد ها در ترکیب مردم این دیار مستهلک گشته اند.

دکتر قدمعلی سرامی، دکتر محمد غلامرضایی، دکتر مهری تلخابی، دکتر زهرا دری و دکتر رحمت الله بیگدلی در این همایش به ارائه مقالات خود پرداختند.