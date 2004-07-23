شارون نقش آفريني اروپا در روند مذاكرات خاورميانه را بعيد دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي، ايفاي هر گونه نقشي را از سوي اروپا در روند به اصطلاح صلح خاورميانه بعيد دانست چرا كه وي مدعي شد، مواضع كشورهاي اروپايي يكطرفه وضد اسراييلي است.

شاورن در ديدار با خاويرسولانا نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: با توجه به مواضع يكجانبه ضد اسراييلي كشورهاي اروپايي كه نيازمنديهاي امنيتي منطقه را در نظر نمي گيرد، همكاري با اروپا بسيار مشكل است.

وي همچنين از نااميدي اسراييل از اتحاديه اروپا به دليل راي موافق اين اتحاديه به قطعنامه فلسطيني درمحكوميت ديوار حائل خبر داد و گفت: حكم دادگاه بين المللي لاهه و قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به آنچه كه وي آن را تروريسم فلسطيني خواند چراغ سبز نشان مي دهد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز سه شنبه جاري با اكثريت آراي قطعنامه فلسطيني را كه اتحاديه اروپا آن را تعديل كرده بود ، تصويب كرد.



25 عضو اتحاديه اروپا به اين قطعنامه كه از اسراييل مي خواهد با احترام به راي دادگاه بين المللي لاهه، ديوار حائل را برچيدند، راي موافق دادند.

سولانا پيش از اين در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم اسراييل اعلام كرده بود: مسير اين ديوار از اراضي اشغالي مي گذرد و اتحاديه اروپا از ابتدا با اين امر مخالف بود.

اسراييل پيش از سفر سولانا به اراضي اشغالي فلسطيني، حمله شديدي را عليه اتحاديه اروپا آغاز كرده و اعلام كرده بود: اتحاديه اروپا شايستگي ايفاي نقش ديپلماتيك فاعل را در منطقه ندارد.