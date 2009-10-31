تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوازده ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با اول اکتبر سال 2009 میلادی.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان جهان عصر امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* ایران - هلند
* گامبیا - کلمبیا
گروه D:
* ترکیه - نیوزلند
* کاستاریکا - بورکینافاسو
- هفته پانزدهم نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* سپاهان اصفهان - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استیل آذین - پرسپولیس، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران
- بازیهای داخل سالن آسیا از امروز با برگزاری مسابقات رشته های مختلف در هوشی مینه ویتنام پیگیری می شود.
