۹ آبان ۱۳۸۸، ۸:۲۶

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان و آغاز هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوازده ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با اول اکتبر سال 2009 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان جهان عصر امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* ایران - هلند
* گامبیا - کلمبیا

گروه D:
* ترکیه - نیوزلند
* کاستاریکا - بورکینافاسو

- هفته پانزدهم نهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* سپاهان اصفهان - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استیل آذین - پرسپولیس، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

- بازیهای داخل سالن آسیا از امروز با برگزاری مسابقات رشته های مختلف در هوشی مینه ویتنام پیگیری می شود.

