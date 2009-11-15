آخرین وضعیت تغییرات روسای دانشگاههای علوم پزشکی/ تغییر 9 رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در ابتدای سال تحصیلی امسال در خصوص تغییرات روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفته بود: تمایلی به برکناری هیچ یک روسای دانشگاهها ندارد اما در این میان برخی از روسای دانشگاهها ابراز تمایل کرده اند که ادامه فعالیت نداشته باشند و استعفای خود را نیز ارائه کرده اند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تغییر و تحول در ریاست دانشگاههای علوم پزشکی افزود: برخی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی در دوره های فوق تخصصی و فلوشیپ پذیرفته شده اند که طبعاً باید این دوره ها را بگذرانند و در غیر این صورت زمان خود را از دست می دهند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: برخی از آنها نیز ابراز خستگی کرده اند و آنها نیز از دانشگاهها می روند که باید برای این تعداد از روسای دانشگاه تصمیم گیری شود و افراد مناسبی را جایگزین آنها کنیم.

در حال حاضر 6 رئیس دانشگاه جای خود را به سرپرستان جدید داده اند که سرپرستان دانشگاه ها نیز پس از معرفی از سوی وزیر بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، تایید نهایی می شوند.

بر اساس احکامی که تاکنون صادر شده است روسای دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مشهد، قم، اردبیل، لرستان و همدان تغییر کرده اند.

دکتر محمود محمدزاده شبستری به جای دکتر مسعود ملکی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعیین و دکتر شمس الدین حجازی به جای دکتر بهروز براتی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد.

دکتر اردشیر شیخ آزادی به جای دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب و دکتر فرهاد پورفرضی به جای دکترعلیرضا آقاجعفری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد.

دکتر رضا صفی ‌آریان به جای دکتر عبدالله فرهادی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان و همچنین دکتر عبدالرضا صباحی نیز به جای دکتر محمدجواد زاهدی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان منصوب شد.

دکتر منصور شکیبا به جای دکتر مسعود صالحی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد. دکتر محمدحسن محمدی به جای دکتر عباسعلی معین به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل منصوب شد.

در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز دکتر عباس اسماعیلی به جای دکتر حسین آذین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را عهده دار شد.