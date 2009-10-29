451 طرح هادی روستایی در آذربایجان شرقی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، قربانعلی محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرحهای هادی روستایی افزود: 126 میلیارد ریال اعتبار برای این 451 طرح در نظر گرفته شده که بیش از 35 درصد آن امسال اجرایی می‌شود.

وی مقاوم سازی 18 هزار واحد مسکونی روستایی را بزرگترین پروژه بنیاد مسکن آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: هزار و 167 روستای بالای 501 خانوار مشمول مطالعه طرح هادی هستند.

محمدی همچنین در رابطه با سهم بنیاد مسکن در تامین خانه‌های طرح مسکن مهر گفت: تامین خانه‌های مسکن مهر روستاهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در هر استان به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در حال حاضر 47 هزار روستای آذربایجان شرقی کمتر از 25 هزار جمعیت دارد.

محمدی تعداد واحدهای مسکن مهر مورد نیاز بنیاد مسکن کشور را 100 هزار واحد اعلام کرد و گفت: هفت هزار و 800 واحد آن سهم آذربایجان شرقی است که در سال جاری 550 میلیارد ریال برای ساخت بیش از سه هزار واحد مسکونی به ما ابلاغ شده است .

وی گران بودن مصالح ساختمانی مقاوم را یکی از دلایل امتناع روستاییان در برابر مقاوم سازی منازلشان عنوان کرد وگفت: طرحی پیش‌ بینی شده است که راه‌اندازی کارگاهی در هر روستا کلیه منازل روستایی به صورت جمعی مقاوم سازی شود تا هزینه‌های این طرح نیز کاهش پیدا کند.

وی گفت: در روستای هریس رتبه اول و چارویماق واسکو رتبه‌های آخر را در موفقیت اجرای طرح مسکن روستایی را دارند.

وی از مذاکره با مراکز پژوهشی جهت بررسی علمی مقاوم سازی روستاهای استان خبر داد و گفت: هم اکنون قراردادی با دانشگاه هنر اسلامی تبریز جهت مطالعه روستاهای استان عقد کرده ‌ایم.