درخواست مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران از شهروندان جهت پرهیز از تردد بی مورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین راستا مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران با اشاره به بارندگی های شدید چند ساعت گذشته آمادگی خود را جهت یاری رسانی به شهروندان اعلام کرد و در این راستا خواستار تماس آنان در صورت مشاهده هر گونه گره ترافیکی ناشی از آب گرفتگی معابر در سطح شهر با پلیس 110 و سایر دستگاهها شد.

همچنین سامانه 137 شهرداری تهران اعلام کرد درخصوص آب گرفتگی معابر وتجمیع آب در مناطق باران خیز تهران آمادگی کامل داشته و شهروندان می توانند در صورت هر گونه مشکلی با شماره 137 این سامانه تماس بگیرند.

بارندگی های چند ساعت گذشته تهران در نوع خود کم نظیر بوده و براساس مشاهده خبرنگار مهر در مناطق شمالی شهر که معابر با شیب بیشتری روبرو هستند هم اکنون تجمیع آب درسطح خیابانها به ویژه در مناطق 2،1 و3 تهران مشاهده می شود.