پایان دیدارهای هفته اول با صدرنشینی بانک کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست وسومین دوره رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر چهارشنبه آغاز شد. در آخرین دیدار این هفته از مسابقات شب گذشته تیم بانک کشاورزی درگنبد با نتیجه 3 بر صفرمقابل تیم میزبان صاحب برتری شد. در سایردیدارها نیز تیمهای ارومیه، ارتعاشات صنعتی، سایپا و داماش گیلان موفق به شکست حریفان خود شدند. نتایج کامل دیدارهای این هفته از مسابقات به این شرح است:
* گنبد صفر- بانک کشاورزی 3
(23 بر 25)، (19 بر 25) و (22 بر25)
* پرسپولیس تهران 2 - ارتعاشات صنعتی تهران 3
(21 بر 25)، (21 بر 25)، (25 بر 22)، (25 بر 22) و (17 بر 15)
* گل گهرسیرجان 2 - سایپا تهران 3
(20 بر 25)، (15 بر 25)، (25 بر 23)، (25 بر 21) و (10 بر 15)
* داماش گیلان 3 - پتروشیمی بندرامام یک
(31 بر 29)، (25 بر 22)، (23 بر 25) و (25 بر 17)
* سنگ آهن بافق یزد صفر - ارومیه 3
(22 بر 25)، (27 بر 29) و (25 بر 27)
دیدار دو تیم پیکان و کاله آمل در چارچوب این هفته از مسابقات به دلیل اعزام خودروسازان به محل برگزاری رقابتهای جام باشگاههای جهان در قطر 28 آذرماه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیداردوتیم برق کرمان و خراسان رضوی نیز به دلیل احتمال انتقال دانشگاه آزاد به مشهد و مشخص شدن وضعیت کامل خراسان رضوی طی هفتههای آینده برگزار خواهد شد.
جدول ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشوردر پایان دیدارهای برگزارشده چهارشنبه شب به این شرح است:
1- بانک کشاورزی (3 امتیاز)
2- داماش گیلان (3 امتیاز)
3- ارومیه (3 امتیاز)
4- سایپا (2 امتیاز)
5- ارتعاشات صنعتی (2 امتیاز)
6- پرسپولیس (یک امتیاز)
7- پتروشیمی (یک امتیاز)
8- گل گهرسیرجان (یک امتیاز)
9- سنگ آهن بافق (بدون امتیاز)
10- گنبد (بدون امتیاز)
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