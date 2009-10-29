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۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

لیگ برتر والیبال/

پایان دیدارهای هفته اول با صدرنشینی بانک کشاورزی

پایان دیدارهای هفته اول با صدرنشینی بانک کشاورزی

دیدارهای روز نخست فصل جدید رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با برتری بانک کشاورزی در گنبد و صدرنشیی این تیم در جدول رده‌بندی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست وسومین دوره رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور عصر چهارشنبه آغاز شد. در آخرین دیدار این هفته از مسابقات شب گذشته تیم بانک کشاورزی درگنبد با نتیجه 3 بر صفرمقابل تیم میزبان صاحب برتری شد. در سایردیدارها نیز تیم‎های ارومیه، ارتعاشات صنعتی، سایپا و داماش گیلان موفق به شکست حریفان خود شدند. نتایج کامل دیدارهای این هفته از مسابقات به این شرح است:

* گنبد صفر- بانک کشاورزی 3
(23 بر 25)، (19 بر 25) و (22 بر25)

* پرسپولیس تهران 2 - ارتعاشات صنعتی تهران 3
(21 بر 25)، (21 بر 25)، (25 بر 22)، (25 بر 22) و (17 بر 15)

* گل گهرسیرجان 2 - سایپا تهران 3
(20 بر 25)، (15 بر 25)، (25 بر 23)، (25 بر 21) و (10 بر 15)

* داماش گیلان 3 - پتروشیمی بندرامام یک
(31 بر 29)، (25 بر 22)، (23 بر 25) و (25 بر 17)

* سنگ آهن بافق یزد صفر - ارومیه 3
(22 بر 25)، (27 بر 29) و (25 بر 27)

دیدار دو تیم پیکان و کاله آمل در چارچوب این هفته از مسابقات به دلیل اعزام خودروسازان به محل برگزاری رقابت‎های جام باشگاه‌های جهان در قطر 28 آذرماه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیداردوتیم برق کرمان و خراسان رضوی نیز به دلیل احتمال انتقال دانشگاه آزاد به مشهد و مشخص شدن وضعیت کامل خراسان رضوی طی هفته‎های آینده برگزار خواهد شد.

جدول رده‎بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشوردر پایان دیدارهای برگزارشده چهارشنبه شب به این شرح است:

1- بانک کشاورزی (3 امتیاز)
2- داماش گیلان (3 امتیاز)
3- ارومیه (3 امتیاز)
4- سایپا (2 امتیاز)
5- ارتعاشات صنعتی (2 امتیاز)
6- پرسپولیس (یک امتیاز)
7- پتروشیمی (یک امتیاز)
8- گل گهرسیرجان (یک امتیاز)
9- سنگ آهن بافق (بدون امتیاز)
10- گنبد (بدون امتیاز)

کد مطلب 973173

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